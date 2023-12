Apple werkt aan een vouwbare iPhone: dit weten we al

Er gaan al langer geruchten dat Apple werkt aan een vouwbare iPhone, maar nu is ook het eerste bewijs opgedoken. Dit weten we al over de iPhone Fold.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple werkt aan vouwbare iPhone

Er zijn al langer geruchten dat Apple aan een device met een vouwbaar scherm werkt. Het bedrijf heeft verschillende patenten ingediend, die wijzen op de productie van een vouwbaar toestel. Zo beschrijft Apple in een patent van maart dit jaar wat er gebeurt als je een vouwbare iPhone laat vallen. Het toestel zou dan automatisch dichtklappen, zodat het display goed beschermd blijft bij de val.

Lees ook: Handig: iPhone Fold gaat zichzelf beschermen als die valt

Nu zijn er nieuwe aanwijzingen dat Apple werkt aan een vouwbaar toestel, want volgens een rapport bereidt Samsung Display een team voor om Apple’s vouwbare scherm te ontwikkelen. Eerder gingen er al geruchten dat Samsung samples van vouwbare displays had opgestuurd naar Apple voor een toekomstige iPhone Fold. Nu gaat de samenwerking nog een stap verder, want er is zelfs een speciaal team opgericht.

Team opgericht voor ontwikkelen scherm

Een Koreaans rapport stelt namelijk dat Samsung Display, een van Apple’s leveranciers, een team heeft samengesteld voor de ontwikkeling van een vouwbaar scherm. Dat is voor het eerst dat er bewijs is dat Apple inderdaad werkt aan een vouwbaar toestel. Bovendien wordt hiermee bevestigd dat Apple de expertise én techniek van Samsung gebruikt op het gebied van vouwbare schermen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Display en LG Display werken naar verluidt al aan verschillende projecten voor Apple, waaronder de ontwikkeling van 20.25-inch schermen. Het is nog niet duidelijk of dit gaat om een specifiek product, of om eerste tests met vouwbare schermen. Het lijkt er nu op dat Apple meer prioriteit gaat geven aan de ontwikkeling van een iPhone Fold, zeker nu de Apple Vision Pro in de laatste testfase zit.

iPhone Fold laat nog even op zich wachten

We moeten nog even wachten op Apple’s eerste vouwbare toestel, want de iPhone Fold verschijnt naar verluidt in 2025. Eerder werd nog uitgegaan van een release in 2024, zo voorspelde de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo zelfs dat het eerste vouwbare toestel al in 2024 verschijnt. Dat is inmiddels bijgesteld naar 2025 of later.

Lees ook: De eerste iPhone Fold is uit – en Apple heeft hem niet gemaakt

Ook Ross Young, expert op het gebied van vouwbare displays, voorspelt dat we op zijn vroegst in 2025 een iPhone met een vouwbaar scherm zullen zien. Het is dus onwaarschijnlijk dat de iPhone Fold volgend jaar al komt. Welk Apple-apparaat een vouwbaar scherm krijgt is bovendien eveneens onduidelijk, zo gaan er ook geruchten over een vouwbare iPad of Macbook. Eén ding is in ieder geval zeker: er wordt door Apple aan een vouwbaar device gewerkt.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!