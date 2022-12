Gerucht: ‘Apple komt met vouwbaar scherm’ (en het is niet wat je verwacht)

Na jaren van geruchten lijkt Apple met het eerste buigbare scherm te komen, maar niet voor de iPhone of iPad. Het is de MacBook die een vouwbaar scherm krijgt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple werkt aan een vouwbare Macbook

In tegenstelling tot de aanhoudende geruchten voor een vouwbare iPhone, lijkt het erop dat Apple aan een vouwbaar scherm voor een MacBook werkt. Apple is volgens de nieuwste geruchten bezig aan een scherm van 20,25 inch, dat nog maar 15,3 inch groot is als het is opgevouwen.

Op deze manier is je nieuwe MacBook dus (veel) compacter mee te nemen. Er is verder nog maar weinig bekend over het design van de nieuwe laptop, maar met een vouwbaar scherm neemt Apple waarschijnlijk het hele ontwerp op de schop.

Vouwbaar scherm pas verwacht in 2026

De introductie van een vouwbaar scherm wordt pas verwacht in 2026. Voordat Apple het vouwbare scherm wil introduceren, is het bedrijf van plan om een OLED-scherm naar alle apparaten te brengen. Op dit moment zijn alleen de Apple Watch en de iPhone voorzien van een OLED-scherm, dus het duurt nog een aantal jaar voordat dit is uitgebreid naar alle Apple-devices.

Naar verwachting worden de iPads in 2024 voorzien van een OLED-scherm, gevolgd door een MacBook in 2025 of 2026. Pas hierna waagt Apple zich aan het vouwbare scherm, dus het is nog even wachten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Komt een vouwbare iPad eerder?

Apple lijkt niet alleen te werken aan een vouwbare MacBook, maar treft ook voorbereidingen voor het maken van een vouwbare iPad. De iPad krijgt dan een 16 inch-scherm, dat opvouwbaar moet worden. De iPad met het vouwbare scherm wordt dan een mogelijke vervanging voor de iPad mini.

De vouwbare iPad komt (veel) eerder dan een vouwbare MacBook, mogelijk al in 2023. Apple zou de vouwbare iPad als een goede test kunnen gebruiken voor het uitbrengen van een vouwbare MacBook. Als deze iPad een succes is, zowel op technologisch als economisch vlak, is het uitbrengen van een vouwbare MacBook ook een stuk aantrekkelijker.

Eerste iPhone Fold is er al

Een aantal weken geleden werd de eerste iPhone Fold al uitgebracht, al deed Apple dit niet zelf. Een team van YouTubers bracht de iPhone V (zoals ze hem zelf noemen) uit, die dichtgeklapt kan worden. De vouwbare iPhone kwam zelfs met een nieuwe iOS-versie, zodat de telefoon daadwerkelijk te gebruiken is.

Of Apple daadwerkelijk op de korte termijn al de eerste vouwbare iPad op de markt brengt is twijfelachtig, maar het is bijna zeker dat Apple aan een vouwbaar scherm werkt.

Eerder voorspelde Samsung al dat Apple in 2024 een iPad Fold gaat introduceren. Het lijkt dus nog maar een kwestie van tijd voordat het eerste vouwbare scherm van Apple wordt uitgebracht.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!