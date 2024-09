Apple’s volgende iPhone wordt veel goedkoper (en komt al in het voorjaar)

Apple heeft de iPhone 16 pas net uitgebracht, maar de volgende iPhone verschijnt al in het voorjaar. Het goede nieuws: die iPhone wordt veel goedkoper.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone SE 4 komt eraan

In september heeft Apple vier iPhones uitgebracht. De iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zijn inmiddels in de winkels verkrijgbaar en hebben dezelfde startprijzen als de iPhone 15. Voor de goedkoopste uitvoering van de iPhone 16 betaal je op dit moment € 949,-. Dat is nog steeds een behoorlijk bedrag, maar Apple’s volgende iPhone wordt veel goedkoper.

Waar Apple doorgaans een jaar wacht met het uitbrengen van de volgende iPhone, is dat nu waarschijnlijk niet het geval. De iPhone SE 4 verschijnt al in het voorjaar, dus we hoeven vermoedelijk maar zes maanden te wachten op het nieuwe toestel. Apple voert grote veranderingen door bij de vierde generatie van de iPhone SE. Zo krijgt de telefoon een vernieuwd design en ondersteuning voor Apple Intelligence. Misschien nog wel het belangrijkste: de iPhone SE wordt véél goedkoper dan de iPhone 16.

Grote veranderingen bij de iPhone SE

Apple neemt bij de volgende iPhone SE definitief afscheid van de thuisknop. Het toestel krijgt hetzelfde design als de iPhone 14 en wordt voorzien van Face ID. Dat betekent dat het display iets groter wordt, want de iPhone SE 4 krijgt een 6,1-inch oled-scherm. Aan de achterkant van de smartphone plaatst Apple waarschijnlijk één 48-megapixelcamera, bij de huidige iPhone SE is dat nog 12 megapixel.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast krijgt de iPhone SE 4 veel functies die we nu bij de iPhone 15 en de iPhone 16 zien. De telefoon krijgt een actieknop, die de mute-knop vervangt. Je laadt de vierde generatie van de iPhone SE op via de usb-c-poort in plaats van de Lightning-aansluiting. Volgens geruchten krijgt de volgende iPhone SE ook ondersteuning voor Apple Intelligence, net als de iPhone 15 Pro (Max) en de iPhone 16-serie.

Prijs en release van de iPhone SE 4

De iPhone SE 4 draait naar verluidt op de A18-chip, dus Apple geeft de volgende iPhone SE zowel onder als boven de motorkap een grote update. Het is nog niet bekend wat de precieze prijs van het toestel zal zijn. De iPhone SE 3 heeft bij Apple een startprijs van 529 euro, maar is al verkrijgbaar voor € 309,-. Het is de verwachting dat de iPhone SE 4 door alle verbeteringen duurder wordt, waarschijnlijk ligt daar de beginprijs rond de 600 euro.

Dat is veel goedkoper dan de iPhone 16, terwijl de iPhone SE 4 veel functies van de reguliere iPhones overneemt. Je hoeft dan niet meer de hoofdprijs te betalen voor features als Face ID of Apple Intelligence. Apple bracht de iPhone SE 3 uit op 18 maart 2022, dus de verwachte release van de iPhone SE 4 is in maart 2025. Wil je niet zo lang wachten en ben je nu op zoek naar de goedkoopste iPhone? Bekijk dan hier de beste prijzen van de iPhone SE 2022: