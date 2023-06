Apple onthult eerste VR-bril: dit is de langverwachte Apple Vision Pro

Na jaren wachten heeft Apple de Apple Vision Pro aangekondigd op de WWDC 2023. Wij zetten alles voor je onder elkaar over Apple’s eerste VR-bril.

Apple presenteert Vision Pro op WWDC

Apple heeft vanavond de Apple Vision Pro aangekondigd op de WWDC 2023. Dit is Apple’s eerste nieuwe device sinds de introductie van de Apple Watch in 2014. De eerste mixed reality-headset van het bedrijf is ontzettend geavanceerd en draait op het nieuwe visionOS. Deze nieuwe OS-versie is speciaal ontwikkeld voor de headset en beschikt over aangepaste versies van apps als FaceTime en Foto’s.

De Apple Vision Pro verschijnt volgend jaar en is dan te koop voor een prijs van 3499 dollar. Hierdoor is het dus geen bril voor het grote publiek, volgens Apple is de Apple Vision Pro voornamelijk bedoeld voor bedrijven. Ben je benieuwd wat je allemaal kan met Apple’s eerste VR-bril? Lees dan snel verder, of begin even met onderstaand filmpje!

Design: zo ziet de Apple Vision Pro eruit

Het ontwerp van de Apple Vision Pro heeft door het gebogen ontwerp iets weg van een skibril. Bij het opzetten van de bril worden je ogen volledig afgeschermd van de buitenwereld, zodat je geen last hebt van lichtinval als je de bril draagt. Deze LightSeal is verkrijgbaar in verschillende maten, zodat die goed om je hoofd past. Opvallend aan de bril is overigens dat je ogen zichtbaar blijven als je de Apple Vision Pro draagt, door Apple EyeVision genoemd.

De behuizing van de Apple Vision Pro is gemaakt van aluminium, zodat het gewicht van de bril zo laag mogelijk blijft. Om het gewicht van de bril zelf zo laag mogelijk te houden heeft Apple daarnaast gekozen voor een externe batterij. Deze kan je om je heup hangen, zodat het gewicht niet aan je hoofd gehangen wordt als je de bril draagt. Met de externe batterij gaat de bril tot een dag lang mee, zonder de accu doe je twee uur met de bril.

Headset draait op nieuwe R1-chip

De Apple Vision Pro draait op de M2-chip, waardoor de bril erg stil is. De M2-chip zorgt ervoor dat de VR-bril ontzettend soepel en snel werkt. Hierdoor kan de bril de zwaarste programma’s en games aan, zonder te haperen.

Daarnaast is er een nieuwe chip geïntroduceerd voor de VR-bril: de R1-chip. Deze processor verwerkt alle gegevens van de omgeving, die door de bril worden herkend via de microfoons en camera’s. De R1-chip zorgt ervoor dat de Apple Vision Pro goed samenwerkt met je omgeving.

Apple Vision Pro heeft enorm veel camera’s

Ander opvallend aspect aan het design: de Apple Vision Pro heeft enorm veel camera’s. Deze zijn bedoeld om de omgeving goed te kunnen analyseren. De bril heeft maar liefst twaalf camera’s, die verschillende functies hebben. De lenzen aan de voorzijde en buitenkant van de bril zijn voornamelijk bedoeld om de ruimte te scannen en om de overgang van VR naar AR soepel te laten verlopen.

De camera’s aan de binnenzijde van de bril kunnen de gezichtsexpressies van de drager herkennen. Zo kunnen deze uitdrukkingen straks naar je digitale avatar overgezet worden, zodat virtuele communicatie een stuk natuurlijker verloopt. De camera’s zijn daarnaast ook bruikbaar bij het gamen, zo herkent de Apple Vision Pro het straks als je wegkijkt bij het spelen van een eng spel.

Schermen van hele hoge kwaliteit

De Apple Vision Pro heeft twee 4K micro-led-schermen: voor ieder oog één scherm. Het grote voordeel van micro-led is dat de beeldkwaliteit niet verslechtert, waardoor de schermen veel langer meegaan. Om batterij te besparen wordt de beeldkwaliteit enkel geoptimaliseerd op de plekken waar je direct naar het beeld kijkt.

De twee 4K-schermen hebben bij elkaar maar liefst 23 miljoen pixels. Hierdoor is het beeld ontzettend scherp en fel. De schermen van de Vision Pro hebben dus een enorm goede beeldkwaliteit.

Besturing: via gebaren én de Digitale Kroon

De besturing van Apple’s eerste VR-bril gebeurt voornamelijk via oog- en handgebaren. De bril herkent het punt waar je naar kijkt, waardoor je bijvoorbeeld een app kunt openen door er simpelweg naar te kijken. De VR-bril wordt bovendien beveiligd met Optic ID, een nieuwe beveiligingsmanier die werkt met je ogen. De Apple Vision Pro herkent je iris straks, waardoor de bril vanzelf wordt ontgrendelt zodra je hem draagt.

De besturing van de VR-bril gebeurt verder voornamelijk via handgebaren en Siri. Door de bril een opdracht te geven met je stem of een handbeweging te maken bedien je de Apple Vision Pro. Hierdoor zijn er dus geen externe controllers nodig om bijvoorbeeld een spel te spelen.

Daarnaast is de welbekende Digitale Kroon één van de knoppen op de Vision Pro. De Digitale Kroon (Digital Crown) kennen we natuurlijk al van de Apple Watch, maar heeft bij de headset een heel andere functie. Bij de Apple Vision Pro is de knop namelijk bedoeld om te wisselen tussen Virtual Reality en Augmented Reality. Je hoeft de bril dan niet af te zetten om de ‘echte’ omgeving te zien.

visionOS: compleet nieuw besturingssysteem

Apple heeft voor het eerst sinds de lancering van watchOS een compleet nieuw besturingssysteem uitgebracht. De Apple Vision Pro draait namelijk op visionOS. In het besturingssysteem zijn vernieuwde versies van Apple’s apps verwerkt. Zo zijn Safari, Foto’s, Mail, Pages, Keynote en FaceTime te gebruiken met visionOS. Apple Arcade is eveneens beschikbaar voor de Apple Vision Pro, waardoor de bril ook gebruikt kan worden voor het spelen van (VR-)games.

De apps worden weergegeven als een groot scherm in de ruimte waar je je in bevindt. Je bepaalt dan zelf hoe groot dit scherm is. Het is bovendien je eigen keuze of je de normale omgeving ziet of een bepaalde afbeelding instelt, zodat het lijkt alsof je in een compleet andere (virtuele) ruimte bent. Het is ook mogelijk om meerdere schermen naast elkaar te openen om te multitasken.

Het voeren van virtuele gesprekken speelt een belangrijke rol in visionOS. Met de nieuwe versie van FaceTime kan een realistisch gezicht van de drager in virtual reality getoond worden. Zo wordt de digitale communicatie via de bril dus veel realistischer en natuurlijker.

Apple Vision Pro werkt samen met andere apparaten

Het is met de Vision Pro mogelijk om het scherm als het ware over te nemen van andere Apple devices die je hebt. Zo krijg je de optie om het scherm van je MacBook in het groot te weergeven zodra je de Apple Vision Pro draagt. Je kunt dan ook verbinden met andere apparaten, zoals het Magic Keyboard.

Het is eveneens mogelijk om de AirPods te verbinden met de VR-bril. Met de ruimtelijke audio van de oortjes voelt het echt alsof je in de video of game zit. Zo beweegt het geluid mee met het filmgeluid, of hoor je tijdens een videogesprek precies waar iemand zit. De bril is zelf voorzien van twee luidsprekers, bij ieder oor is er één geplaatst. Ook deze luidsprekers hebben ruimtelijke audio.

Zoveel betaal je voor de Apple Vision Pro

Door de geavanceerde technologie die verwerkt is in de bril heeft de Apple Vision Pro een behoorlijk prijskaartje. De bril is te koop voor maar liefst 3499 dollar. Hiermee is de mixed reality-headset dus voornamelijk bedoeld voor bedrijven. De bril verschijnt volgend jaar in ieder geval in de Verenigde Staten. Het is nog niet bekend of en wanneer de bril in Nederland verschijnt.

Wil je niks missen van alle nieuwe producten tijdens WWDC 2023? Schrijf je dan in voor de onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten!