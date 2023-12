Apple Vision Pro komt vroeger dan je denkt – dit is wanneer

Apple is begonnen aan de voorbereidingen voor de release van de Vision Pro, want de headset verschijnt binnenkort. Dit is wanneer de Vision Pro komt!

Apple Vision Pro komt eraan

Het is alweer even geleden dat Apple de Vision Pro heeft aangekondigd, want de ruimtelijke computer werd al in juni onthuld. Toen was al duidelijk dat we nog wel even op de headset moeten wachten, de Vision Pro verschijnt namelijk pas volgend jaar. Inmiddels is het december en dat betekent dat het wachten bijna voorbij is. De release van de Apple Vision Pro staat al gepland voor begin 2024.

Apple is daarom begonnen met het geven van trainingen aan medewerkers van de Apple Stores in de Verenigde Staten. Van iedere Amerikaanse Apple Store wordt er een aantal medewerkers naar Californië gevlogen voor uitleg over de Vision Pro. Zij moeten deze uitleg op hun beurt weer doorgeven aan de collega’s in de Apple Store waar ze werken. En dat moet snel, want de release van de Vision Pro nadert.

Dit is wanneer de Vision Pro verschijnt

Apple was van plan om de Vision Pro in de Verenigde Staten in januari 2024 uit te brengen. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman wordt deze deadline vermoedelijk niet gehaald. Het is nog onduidelijk wanneer de Vision Pro wel verschijnt, dit gebeurt naar verluidt in ieder geval voor maart volgend jaar. De headset wordt dan met een beperkte voorraad uitgebracht in de Verenigde Staten.

In Europa moeten we waarschijnlijk nog wat langer wachten, want het is nog niet duidelijk wanneer de Vision Pro hier verschijnt. Volgens eerdere geruchten is Apple van plan om de headset eerst in Canada en het Verenigd Koninkrijk uit te brengen, pas daarna volgt Europa. De Europese release zou daarom mogelijk pas in 2025 zijn. Apple is hier in ieder geval nog niet begonnen met het geven van trainingen voor de headset.

Meer over Apple’s eerste headset

De Apple Vision Pro is voorlopig dus nog niet beschikbaar in Europa, maar is wel al snel beschikbaar in de Verenigde Staten. Het is nog niet bekend welke prijs de headset hier zal krijgen, de Amerikaanse startprijs is maar liefst 3499 dollar. In Europa ligt deze prijs hoogstwaarschijnlijk nóg hoger, de bril zal dan mogelijk zo’n 3999 euro gaan kosten.

Apple werkt overigens al aan een goedkopere Vision Pro One, die zal dan wat minder functies zal krijgen. Wil je meer weten over de headset en de functies? Bekijk dan onze video op YouTube. Dan ben je helemaal op de hoogte!

