Apple Vision Pro vs. Meta Quest 3: welke bril moet je kiezen?

Naast de Apple Vision Pro komt ook Meta met een bril voor mixed reality op de markt. Deze Quest 3 is vele malen goedkoper en nu al verkrijgbaar, maar wat is het verschil?

Apple Vision Pro vs. Meta Quest 3

De release van de Apple Vision Pro komt steeds dichterbij, wat leuk is voor iedereen die in de Verenigde Staten woont en veel geld heeft. Vanaf begin 2024 is de bril daar namelijk verkrijgbaar met een prijskaartje van 3499 dollar. Facebook-bedrijf Meta biedt nu een alternatief: de Quest 3.

De Meta Quest 3 valt op, want deze bril doet net als de Vision Pro aan mixed reality: digitale elementen worden aan de werkelijkheid toegevoegd waarna je er interactie mee kunt hebben. Maar niet alleen is deze bril nu al verkrijgbaar, je betaalt er ook ‘maar’ € 549,99 voor. Hoe verhoudt dit apparaat zich tot de Apple Vision Pro?

Hardware: grote verschillen

Op het gebied van hardware vallen direct belangrijke verschillen op. Zo heeft de Quest 3 lcd-schermen, terwijl de Vision Pro micro-oled-schermen voor je ogen plaatst. Bij de Quest 3 zie je 9,1 miljoen pixels, terwijl het bij de Vision Pro om 23 miljoen pixels gaat. Dat betekent een enorme sprong in kwaliteit, waardoor bijvoorbeeld tekst beter te lezen is met een Vision Pro.

De Vision Pro wordt aangedreven door een Apple M2-chip in combinatie met een R1-chip voor de sensoren. De Quest 3 heeft een Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2-chip die alles doet. Deze Snapdragon is ook niet verkeerd, maar Apple heeft het grote voordeel dat het zijn eigen chips veel beter kan aanpassen aan de hardware voor het beste resultaat.

Opvallend is dat de Quest 3 een interne batterij heeft en de Vision Pro een externe batterij met kabel gebruikt. Daardoor biedt alleen Meta een écht draadloze ervaring.

Design: verschil in filosofie

Hoewel beide brillen nog vrij groot zijn, zit er een duidelijk verschil in het design. De Quest 3 oogt als een vr-bril die we al jaren kennen, maar dan met drie enorme cameralenzen aan de voorkant die recht je ziel in lijken te kijken. De Vision Pro heeft meer weg van een flinke skibril en oogt vriendelijker. Zeker als je jouw eigen ogen aan de voorkant projecteert. Ook de rest van het ontwerp van de Vision Pro ademt Apple, van de materialen tot de kleuren.

Functies: andere doelgroep

Het is duidelijk dat Apple en Meta zich met deze apparaten op verschillende doelgroepen richten. Meta is meer van het gamen en sporten, terwijl Apple de focus legt op productiviteit en communicatie. Dat heeft deels te maken met enkele functies die Apple wel aanbiedt en Meta niet. Met name het tracken van ogen en het tracken van je gezichtsbewegingen.

Zo kun je met de Vision Pro communiceren met mensen die naast je staan, via het schermpje aan de buitenkant van de bril. Ook kun je praten met anderen via bijvoorbeeld Facetime, waarbij je gesprekspartners een digitale versie van jouw hoofd zien die matcht met de bewegingen van je ogen en de rest van je gezicht. Dat maakt van de Vision Pro een socialer apparaat.

Besturing: controllers of handgebaren?

Een groot verschil tussen deze twee apparaten is de manier waarop je ze bestuurt. Bij de Quest 3 worden controllers meegeleverd die door de sensoren en camera’s in de bril worden gevolgd, wat heel handig is voor games en sporten. Meta lijkt later een versie van de Quest 3 te willen leveren zonder controllers en een lager prijskaartje. Besturen gaat dan via je handen.

De Vision Pro wordt zonder controller geleverd, omdat deze bril je ogen kan tracken en dus kan zien waar je naar kijkt. Vervolgens maak jij keuzes via een subtiele vingerbeweging. Je hoeft daarvoor niet eens naar je hand te kijken, terwijl je bij de Quest 3 je hele hand moet optillen voor interactie.

De Quest 3 is dus beter voor het besturen van traditionele games of als je sport-apps wil gebruiken, maar de Vision Pro is toegankelijker en vergt minder inspanning om te besturen.

Apps: Meta heeft een voorsprong

Meta maakt al jaren brillen voor virtual reality. Daardoor zijn er al talloze vr-apps beschikbaar om te gebruiken met de nieuwe bril. Dat gaat om games en andere entertainment, maar ook productiviteits-apps. Bij de Vision Pro zal het aanbod aanzienlijk minder zijn. Je moet het voornamelijk eerst met de apps van Apple zelf doen, waarna er later apps van derde partijen volgen die zijn geoptimaliseerd voor de Vision Pro.

In de promotiebeelden laat Apple nu voornamelijk zien dat je met zijn apps op verschillende manieren naar een virtueel scherm kunt kijken, terwijl Meta een diverser aanbod promoot. Denk aan games, digitaal speelgoed en een sportschool.

Apple Vision Pro vs. Meta Quest 3 conclusie

De Apple Vision Pro en Meta Quest 3 richten zich duidelijk op andere markten, maar concurreren ook met elkaar. Zeker omdat de Quest 3 zoveel goedkoper is, kunnen consumenten met interesse voor mixed reality verleidt worden om toch voor deze bril te gaan.

De Quest 3 is voornamelijk het juiste apparaat als je veel games wil spelen of wil sporten via VR of AR. De Vision Pro lijkt vooral interessant als je deze voor je werk wil gebruiken om je schermen te vervangen. De Apple Vision Pro is qua hardware en design in ieder geval duidelijk beter en dat mag ook wel voor die prijs.

