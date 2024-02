Reizigers moeten Vision Pro inleveren op vliegveld – dit is waarom

Neem je een Vision Pro mee naar een Europees vliegveld? Dan is de kans groot dat je wordt aangehouden. Dit is er aan de hand.

Vision Pro niet beschikbaar in Europa

Apple heeft de Vision Pro begin deze maand eindelijk uitgebracht. Dat betekent helaas niet dat je de ruimtelijke computer overal kunt halen, want de Vision Pro is op dit moment alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Het is de verwachting dat Apple de headset al snel naar het buitenland brengt, in China en Canada verschijnt de Vision Pro als eerst. Pas daarna volgen landen als Nederland en België.

Het duurt dus nog wel even voordat de Vision Pro hier in de winkels verschijnt. Een aantal Europese gebruikers kiest er daarom voor om naar de Verenigde Staten af te reizen om de headset zelf te halen. Dat klinkt makkelijker dan het is, want in Duitsland worden reizigers met een Vision Pro nu aangehouden op het vliegveld. In sommige gevallen wordt de headset zelfs afgenomen. De kans is groot dat in Nederland hetzelfde gebeurt.

Problemen op vliegveld door Vision Pro

In Duitsland zijn de afgelopen dagen meerdere reizigers met een Vision Pro aangehouden op het vliegveld. Dat heeft te maken met de importbelasting die betaald moet worden over de ruimtelijke computer. Duitse reizigers zijn verplicht om aankopen in het buitenland boven de 430 euro aan te geven bij de douane. Doe je dat niet? Dan riskeer je een boete en moet je de Vision Pro inleveren.

Dat laatste is inmiddels bij verschillende reizigers gebeurd, zij moesten de Vision Pro inleveren op het vliegveld in Berlijn. Het is niet duidelijk wanneer zij de Vision Pro weer terugkrijgen, als er gekeken wordt naar eerdere situaties duurt dat proces soms wel een jaar. In Nederland geldt dezelfde regelgeving, ook hier mag je maximaal voor 430 euro aan spullen buiten de Europese Unie invoeren. Daar zit je met de startprijs van 3499 dollar bij de Vision Pro altijd boven.

Aangeven bij Nederlandse douane

Ben je van plan om de ruimtelijke computer in de Verenigde Staten te halen? Zorg er dan voor dat je op het vliegveld direct aangeeft dat je een Vision Pro bij je hebt. Zo voorkom je dat er onnodige kosten worden gemaakt. In Nederland geldt immers dezelfde regelgeving, waardoor de kans groot is dat de douane je ook hier aanhoudt. De grote doos waarin de Vision Pro wordt vervoerd is namelijk niet makkelijk te verstoppen.

Het is de verwachting dat Apple de headset eind dit jaar of begin volgend jaar in Nederland en België uitbrengt. Daarvoor komt de bril al naar grotere Europese landen als Duitsland en Frankrijk. In dat geval hoef je met de Vision Pro in ieder geval niet meer langs een vliegveld, maar ook in de auto geldt importbelasting. De kans dat je daarmee wordt aangehouden is een stuk minder groot. Nog even geduld dus, want Apple’s eerste ruimtelijke computer komt er binnenkort aan in Europa.

