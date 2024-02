Video: overleeft de Apple Vision Pro een valtest?

De Apple Vision Pro is tof, maar overleeft Apple’s bril ook een flinke valtest? Nieuwsgierig geworden? Bekijk het zelf in deze video.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Overleeft de Apple Vision Pro een valtest?

De Apple Vision Pro is nog maar net uit (in Amerika) en er is nu al een video met een valtest verschenen. Maar overleeft Apple’s VR-bril een flinke val? Ja en nee. Bekijk de onderstaande video voor het complete antwoord!

Het YouTube-kabaal AppleTrack heeft een Apple Vision Pro gekocht en de bril flink onder handen genomen. In de video zie je niet alleen een valtest, maar wordt er ook gekeken of de Apple Vision Pro tegen een flinke stoot van de muur kan.

Er is goed nieuws, want de Apple Vision Pro is behoorlijk stevig. AppleTrack is meer dan twintig keer met de bril tegen de muur aangelopen en de Vision Pro had slechts enkele kleine schaafplekjes. Ook wanneer ze met de bril wat harder tegen de muur sloegen waren er maar lichte krassen op de bril te zien.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Toen de valtest begon was het bij de eerste drop eigenlijk al meteen mis. De glazen voorkant bleef heel, maar de rechterluidspreker was kapot. Ook was na een tweede valtest een scheur verschenen in de hoofdband, bij de speakers. Na de bril nog een paar keer hebben laten vallen verscheen er ook aan de andere kant van de band een scheur.

Pas na de hoogste drop (vanaf het plafond) was het pas goed mis en was er een enorme barst op het scherm te zien. Daarbij kwam ook de glazen plaat los. De camera’s eronder waren echter nog prima. Ook werkte de Apple Vision Pro nog steeds zonder problemen nadat de de glazen voorkant was verwijderd.

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!