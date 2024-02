Video: Waarom de Apple Vision Pro misschien toch de toekomst is

Niet iedereen vindt de VR-bril van Apple geslaagd. Maar deze video laat zien waarom de Apple Vision Pro misschien toch de toekomst is waar we heen moeten.

Waarom de Apple Vision misschien toch de toekomst is

YouTuber CaseyNeistat heeft de Apple Vision Pro eens nader bekken en een dagje ermee rondgelopen in de straten van New York. Zijn ervaringen met de moderne bril van Apple waren positief, maar hij liep ook tegen wat eigenaardigheden aan. Zo bleef het venster dat hij open had staan in zijn Apple Vision Pro achter op het station terwijl hij in de metro vertrok.

De video is zeker leuk om even te bekijken en het is grappig om te zien wat de New Yorkers van de bril vonden. Maar wat CaseyNeistat aan het einde van de video zegt is misschien nog wel het interessants.

Hij vond het dragen van de bril in het begin wennen, maar na een paar uur had hij het niet meer echt door dat hij de Apple Vision Pro droeg. En daarmee was de YouTuber was verkocht. Hij vertelde dat het voelde als dé toekomst. Iets wat al jaren wordt beloofd (en je in films ziet), maar nog nooit iemand fatsoenlijk heeft waar kunnen maken. Het is niet de toekomst van slechts VR of AR, maar het gebruik van computers in het algemeen.

Hij maakte daar overigens wel een kanttekening daarbij. Toekomstige apparaten moeten er dan niet uitzien als een skibril (met een prijskaartje van 4000 dollar). Nee, een standaard bril of misschien zelfs nog iets kleiners. De Apple Vision Pro laat je in ieder geval alvast een blik werpen op deze toekomst.

Hij zegt niet dat je meteen naar de winkel moet rennen om een Apple Vision Pro te kopen. Volgens hem is de huidige Apple Vision Pro de slechtste versie van het apparaat dat je ooit kunt krijgen. Toekomstige versies worden waarschijnlijk een flink stuk beter.

