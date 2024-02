De Apple Vision Pro is tof, maar het gaat nog een aantal generaties duren voordat de bril in de toekomst écht goed is. Dit is waarom.

‘Het duurt nog 4 generaties voordat de Vision Pro echt goed is’

Het lijkt nog een beetje vroeg om het over de toekomst van de Apple Vision Pro te hebben, want de VR/AR-bril van Apple is op dit moment alleen nog te koop in Amerika. Maar volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman gaat het nog zo’n vier generaties duren voordat Apple’s bril pas écht goed is.

Dat Gurman vier generaties zegt is niet zo heel vreemd. Bij de iPhone was het ook de iPhone 4(S) die de toon had gezet voor komende versies. Ook heeft het tot de iPhone 4(S) geduurd tot er functies werden toegevoegd die je tegenwoordig niet meer weg kunt denken bij de iPhone. Denk hierbij aan het multitasken of het retinascherm.

In zijn meest recente nieuwsbrief zegt Gurman dat een aantal leden van het Vision Pro-team vinden dat er nog een hoop werk te doen. In ieder geval totdat de Vision Pro pas echt geschikt is om dagelijks te gebruiken.

Het is nog niet bekend welke richting het Apple Vision Pro-team in de toekomst op wil gaan wat betreft het uiterlijk van de bril. Maar door te kijken met welke problemen de eerste bezitters van de Apple Vision Pro te maken hebben kunnen we een behoorlijke inschatting maken.

Veel van de ‘early adopters’ vinden de Apple Vision Pro te zwaar, vooral tijdens langdurig gebruik. Daarnaast wordt ook de te korte batterijduur als een minpunt gezien. Verder zijn er niet genoeg echte Apple Vision Pro-apps en zitten er behoorlijk wat bugs in het besturingssysteem VisionOS.

Apple Vision Pro toekomst

Wanneer Apple deze problemen met de Vision Pro in de toekomst kan oplossen dan zou het de vervanger van de iPad kunnen worden. Gurman zegt ook dat de Apple Vision Pro op dit moment niets meer is dan een prototype, waarvoor je Apple hebt betaald om hem uit te mogen testen.

