Eerste reviews over de Vision Pro verschenen – dit zeggen ze

In aanloop naar de release van de Vision Pro zijn de eerste reviews over de headset verschenen. Wat zijn de meningen over Apple’s eerste ruimtelijke computer?

Eerste reviews over de Vision Pro

Vanaf komende vrijdag begint de pre-order van de Apple Vision Pro in de Verenigde Staten. Amerikanen kunnen Apple’s eerste ruimtelijke computer dan alvast bestellen, vanaf vrijdag 2 februari ligt de Vision Pro in de winkels en wordt die geleverd. In aanloop naar de release van de headset heeft Apple weer een testronde georganiseerd voor journalisten.

Dat is niet de eerste keer dat Apple journalisten de kans biedt om de Vision Pro uit te proberen. Het bedrijf heeft inmiddels al twaalf rondes gehouden, zodat redacteurs en journalisten de ruimtelijke computer in het echt konden bekijken én gebruiken. Zij hebben nu de eerste reviews gedeeld, waardoor we een beter idee krijgen van het nieuwe apparaat. Dit zijn de eerste meningen over de Vision Pro!

1. The Verge: draagcomfort beïnvloedt de ervaring

Victoria Song van The Verge schrijft in haar review dat ze tijdens de demo haar ogen uit heeft gekeken in de virtuele wereld van de Vision Pro. Het heeft volgens haar even nodig om door te krijgen hoe je de headset bedient, maar dat gevoel ontwikkel je na een tijd vanzelf. Met de Vision Pro stap je volgens Song in een compleet andere wereld, zonder je huis of zelfs je bank te verlaten.

In haar review noemt ze ook een belangrijk nadeel van de Vision Pro. De headset is namelijk aan de zware kant, waar je last van krijgt als je de Vision Pro langer draagt. De demo duurde een half uur, waarna ze beginnende hoofdpijn kreeg door het gewicht van de headset. Over de functies van de Vision Pro was ze dus erg enthousiast, maar het is geen apparaat dat je in je dagelijkse leven lang achter elkaar wilt dragen.

2. Engadget: indrukwekkende beelden in visionOS

Het probleem met het draagcomfort van de Vision Pro is ook in de review van Engadget terug te zien. Het is in het begin even zoeken op welke manier je de headset het best kunt dragen, daarvoor heb je meerdere opties bij Apple. Zo kun je kiezen tussen een enkele of een dubbele band bij de Vision Pro, waarbij vooral de tweede voor een betere verdeling zorgt volgens de recensenten van Engadget.

In de review van Engadget wordt natuurlijk ook ingegaan op de software van de Vision Pro. Vooral de ruimtelijke video’s maakten indruk, waarbij je volgens de recensenten het gevoel hebt alsof je echt bij het moment bent. Typen met het zwevende toetsenbord is niet heel prettig in visionOS, waardoor de Vision Pro vooral als een uitstekende thuisbioscoop wordt omschreven in de review. Films kijken op Disney Plus was namelijk enorm indrukwekkend.

Vision Pro komt dit jaar nog naar het buitenland

De eerste reviews zijn dus overwegend positief, maar verklappen al dat de Vision Pro geen apparaat is dat je uren achter elkaar kunt dragen. Het is nog afwachten hoe de verkoop van de headset zal gaan, Apple verwacht in ieder geval dat het geen product is voor het grote publiek. In plaats daarvan wil het bedrijf focussen op het bedrijfsleven. Een goedkopere Apple Vision is naar verluidt al in de maak.

De Vision Pro verschijnt begin februari in de winkels in de Verenigde Staten. In Europa moeten we nog even wachten, maar volgens Apple-kenner Ming-Chi Kuo duurt het niet lang meer voordat de Vision Pro internationaal wordt uitgebracht. Apple wil nog in de eerste helft van 2024 de headset naar het buitenland brengen. Wil je daar meer over weten? Lees dan hier alles over de release van de Vision Pro.

