Apple kondigt de Vision Pro aan: dit is de officiële release date

Apple heeft de officiële release date van de Vision Pro aangekondigd! Dit is wanneer Apple’s eerste ruimtelijke computer in de winkels verschijnt.

Na lang wachten heeft Apple eindelijk de release date van de Vision Pro onthuld! Op vrijdag 2 februari 2024 verschijnt de eerste ruimtelijke computer van het bedrijf in de winkels. Twee weken eerder begint de pre-order al, de Vision Pro is vanaf vrijdag 19 januari 2024 te bestellen. Dat betekent dat de headset begin volgende maand eindelijk in de winkels verkrijgbaar is.

Helaas komt de Vision Pro dan alleen naar Apple Stores in de Verenigde Staten, de release date in Europa is vermoedelijk pas volgend jaar. De ruimtelijke computer komt dan eerst naar grote Europese landen als Frankrijk en Duitsland. Pas daarna volgen Nederland en België. Eerder noemde Apple-kenner Mark Gurman China, Canada en het Verenigd Koninkrijk als landen waar de Vision Pro binnenkort uitkomt.

Vision Pro: dit weten we al

Apple heeft bij de aankondiging van de release date ook nieuwe foto’s van de Vision Pro gepubliceerd. Op de afbeeldingen is te zien dat de ruimtelijke computer gedragen wordt met één of twee banden om je hoofd, je kunt zelf kiezen wat je het prettigst vindt. Daarnaast heeft Apple aangekondigd dat de Vision Pro standaard wordt geleverd met 256 GB aan geheugen, het is niet bekend of er andere opties met meer opslagruimte zijn.

Verder zijn er geen nieuwe details onthuld over de Vision Pro, naast de release date natuurlijk. De ruimtelijke computer draait op de snelle M2-chip en is voorzien van twee 4K micro-led-schermen. Het bedienen van de Vision Pro gaat via oog- en handgebaren, of via de Digital Crown die we al kennen van de Apple Watch. De bril wordt beveiligd met Optic ID, een nieuwe beveiligingsmanier die werkt met je ogen.

Zo duur is Apple’s ruimtelijke computer

De Vision Pro heeft een startprijs van maar liefst 3499 dollar. Voor die prijs krijg je ook een Apple Vision Pro Cover, een usb-c-kabel, een externe batterij én Apple’s speciale schoonmaakdoekje. Bovendien levert Apple een aantal accessoires om het draagcomfort van de Vision Pro te verbeteren. Ben je bij- of verziend en wil je speciale lenzen kopen voor in de headset? Dan betaal je 99 dollar of 149 dollar meer voor de Vision Pro.

De release date van de Vision Pro is dus begin volgende maand, dan verschijnt ook Apple’s nieuwste besturingssysteem. Speciaal voor de ruimtelijke computer heeft Apple namelijk visionOS ontwikkeld. Ben je benieuwd hoe de nieuwe software eruit komt te zien? Probeer visionOS dan hier alvast uit! Wil je meer weten over de Vision Pro? Lees dan hier alles wat we nu weten over Apple’s eerste headset!

