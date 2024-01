Bekijk Apple’s toffe nieuwe reclame voor de Vision Pro hier (video)

Apple heeft de releasedatum van de Vision Pro officieel aangekondigd, dus een nieuwe reclame kon niet ontbreken. Bekijk de video hier!

Apple onthult releasedatum Vision Pro

Apple heeft gisteren aangekondigd wanneer de Vision Pro in de winkels verschijnt. Op vrijdag 2 februari 2024 verschijnt de eerste ruimtelijke computer van het bedrijf in de Amerikaanse winkels. Apple brengt de Vision Pro voorlopig alleen uit in de Verenigde Staten, het is nog niet bekend wanneer de headset ook naar andere landen komt. Bij de aankondiging van de Vision Pro hoort natuurlijk ook een nieuwe reclame.

Inmiddels is er daarom een nieuwe trailer verschenen, waarmee we klaar worden gestoomd voor de release van de Vision Pro. In de video zijn meerdere bekende (film-)fragmenten te zien, waarbij een personage een bril draagt. De reclame eindigt met – hoe kan het ook anders – iemand die de Vision Pro erbij pakt. Ben je benieuwd naar de video? Bekijk het korte reclamespotje dan hier:

Zoveel kost Apple’s eerste headset

Een toffe reclame dus, maar de prijs van de Vision Pro wordt niet getoond. Heel gek is dat niet, want de headset heeft een startprijs van maar liefst 3499 dollar. Je krijgt er dan wel de Vision Pro Cover, een usb-c-kabel, een externe batterij en Apple’s speciale schoonmaakdoekje bij. Toch ben je nog niet klaar voor die prijs als je ver- of bijziend bent, want dan moet je nog speciale lenzen kopen voor in de headset.

Voor die lenzen leg je 99 dollar of 149 dollar neer. Dat komt bovenop de 3499 dollar die je betaalt voor de Vision Pro, dus het is geen headset voor het grote publiek. Hoeveel we in Nederland gaan betalen voor de bril is nog onbekend. Voor die prijs krijg je in ieder geval wel een enorm geavanceerde headset, met twee 4K micro-led-schermen, de snelle M2-chip én het nieuwe Optic ID.

Europa volgt mogelijk pas in 2025

Apple bereidt ons met de reclame dus alvast voor op de Vision Pro, maar vooralsnog verschijnt de Vision Pro alleen in de Verenigde Staten. Apple heeft wel al aangegeven de headset dit jaar nog internationaal uit te willen brengen. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman volgen eerst landen als Canada, China en het Verenigd Koninkrijk. In Europa moeten we mogelijk nog tot 2025 wachten op de Vision Pro.

De headset komt dan eerst naar grote Europese landen, denk hierbij aan Frankrijk en Duitsland. Pas daarna volgen Nederland en België. Voorlopig moeten we het dus nog doen met de reclame, want het duurt nog even voordat we de Vision Pro hier in de winkels kunnen testen en kopen. Wil je meer weten over de Vision Pro? Lees dan hier alles wat we nu weten over Apple’s eerste headset!

