Zoveel opslagruimte krijg je bij de Vision Pro voor 3500 dollar

De Vision Pro verschijnt begin februari in de winkels, maar hoeveel opslagruimte krijg je standaard bij de headset? Dit weten we tot nu toe.

Vision Pro binnenkort beschikbaar

Apple heeft deze week eindelijk aangekondigd wanneer de Vision Pro in de winkels verschijnt. Op vrijdag 2 februari 2024 verschijnt de eerste ruimtelijke computer van het bedrijf in de Amerikaanse winkels. Je krijgt standaard 256 GB aan opslagruimte bij de Vision Pro. Apple brengt de headset voorlopig alleen uit in de Verenigde Staten, het is nog niet bekend wanneer de headset ook naar andere landen komt.

Dat is niet het enige dat onduidelijk is, want Apple heeft nog niet bekendgemaakt uit hoeveel opslagruimte je kunt kiezen bij de Vision Pro. Het is duidelijk dat je minimaal 256 GB bij de headset krijgt, maar meer weten we (nog) niet. Ook over het werkgeheugen heeft Apple nog niks aangekondigd. Toch verklappen nieuwe geruchten nu al iets meer over de geheugencapaciteit van de ruimtelijke computer.

Zoveel opslagruimte heeft de Vision Pro

Een update in Xcode heeft namelijk onthuld dat de Vision Pro 16 GB aan werkgeheugen heeft. De nieuwe versie van Xcode biedt ondersteuning voor apps die voor de Vision Pro zijn bedoeld. Dat betekent dat ontwikkelaars hun apps nu op kunnen sturen naar Apple, voordat ze toe worden gevoegd aan de App Store in visionOS. Hierdoor weten we iets meer over de opslagruimte van de Vision Pro.

De headset krijgt dus 16 GB aan werkgeheugen, maar hoe zit het met de opslag? Volgens eerdere geruchten krijg je bij de Vision Pro de keuze uit 256 GB, 512 GB en 1 TB aan opslagruimte. Je krijgt voor 3499 dollar, de startprijs van de headset, dus standaard 256 GB. Wil je meer opslagruimte kopen? Dan stijgt de prijs van de Vision Pro mee. Het is niet bekend hoeveel geld je dan kwijt bent.

Veel onbekend over visionOS

Hoeveel opslagruimte de gemiddelde gebruiker nodig heeft bij de Vision Pro hangt af van het nieuwe besturingssysteem. Apple heeft visionOS speciaal ontwikkeld voor de headset. Het is dus een compleet nieuw besturingssysteem, waarvan nog onduidelijk is hoeveel opslagruimte apps nodig hebben. Als de nadruk op het streamen van video’s ligt is 256 GB in ieder geval meer dan genoeg.

Voor de meeste gebruikers zal dat vermoedelijk niet het geval zijn, waardoor de kans groot is dat je meer dan 256 GB nodig hebt. Hierdoor moet je dus kiezen voor een Vision Pro met meer opslagruimte en ben je nóg meer geld kwijt. Draag je normaal een bril en heb je speciale lenzen nodig voor de headset? Lees dan hier hoe duur de extra lenzen zijn voor in de Vision Pro.

