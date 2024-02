De Vision Pro is niet in Nederland te koop, maar sommige fans hebben hem al. Maar één ding moet je echt niet doen met de Apple Vision Pro.

Dit moet je absoluut niet doen met een Apple Vision Pro

De Apple Vision Pro is erg tof, maar er is iets wat je absoluut niet moet doen met de VR/AR-bril: je moet hem nooit dragen tijdens het autorijden. Toch hebben veel Amerikanen hier lak aan, want online zijn er inmiddels verschillende video’s verschenen van mensen die de bril achter het stuur dragen.

Toch verwacht minister Harbers (van Infrastructuur en Waterstaat) dat het in Nederland niet zo erg gaat worden. Toen Google Glass uitkwam liep het ook niet zo’n vaart. Mensen zijn verstandig genoeg om die bril niet te gebruiken tijdens het rijden.

Maar ga je toch een Apple Vision Pro dragen tijdens het autorijden? Dan word je flink aangepakt. Want op basis van artikel 5 in de verkeerswet kun je een forse boete krijgen als je met deze bril op het verkeer gaat hinderen of in gevaar brengen. Roekeloos rijgedrag is immers altijd strafbaar.

A TESLA OWNER USING APPLE VISION PRO TO DRIVE TESLA.pic.twitter.com/lqQ9O6baY1 — TESLA CARS ONLY.⚡ (@teslacarsonly) February 3, 2024

Ook Veilig Verkeer Nederland (VVN) maakt zich zorgen. Volgens een woordvoerder moeten bestuurders zich bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van technologische apparaten tijdens het rijden. Ongeveer 95 procent van de verkeersongevallen is te wijten aan menselijk gedrag. Daarom is het ontzettend belangrijk om je volle aandacht op de weg te houden, aldus VVN.

Overigens geeft Apple zelf in de gebruikersvoorwaarden van de Apple Vision Pro aan dat je de bril nooit mag gebruiken tijdens het autorijden. Maar wie leest er tegenwoordig nog de gebruikersvoorwaarden?

