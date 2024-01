Werkt de Apple Vision Pro uit de VS in Nederland: dit moet je weten

In de VS is de Apple Vision Pro voor te bestellen. Kun je de Apple Vision Pro ook naar Nederland halen? Hier moet je dan rekening mee houden!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Werkt de Apple Vision Pro uit de VS in Nederland?

Apple heeft de Apple Vision Pro aangekondigd tijdens de WWDC 2023. Dit is Apple’s eerste nieuwe device sinds de introductie van de Apple Watch in 2014. De mixed reality-headset van het bedrijf draait op het nieuwe visionOS. Deze nieuwe OS-versie is speciaal ontwikkeld voor de headset en beschikt onder andere over aangepaste versies van apps als FaceTime en Foto’s.

Inmiddels zijn we alweer bijna een jaar verder en is de geavanceerde VR-bril nu bij Apple voor te bestellen. Apple brengt de headset vrijdag 2 februari uit in de Amerikaanse winkels. Je leest het goed: Apple verkoopt de headset voorlopig alleen in de Verenigde Staten en het is nog niet bekend wanneer de Vision Pro ook naar andere landen komt.

Toch kun je ervoor kiezen om de Apple Vision Pro naar Nederland te halen. Je moet dan rekening met extra invoerkosten en je moet dan ook flink wat betalen aan BTW. Maar dat is niet het enige waar je mee te maken krijgt. We zetten nog een paar extra zaken voor je op een rij.

Apple Vision Pro heeft alleen ondersteuning voor de Engelse taal (inclusief Siri);

Om de Apple Store te gebruiken heb je een Amerikaans Apple ID nodig;

Aankopen in Apple Music en Apple TV zijn alleen mogelijk met een Amerikaans Apple ID;

Brildragers kunnen geen speciale lenzen aanvragen. Zeiss accepteert alleen aanvragen van Amerikaanse oogprofessionals en gaan ze alleen binnen Amerika versturen;

Sommige apps kunnen niet beschikbaar zijn vanwege lokale restricties of bepaalde licentie-afspraken;

Apple Support is alleen beschikbaar in Amerika.

Dat is toch een behoorlijk lijst waar je rekening mee moet houden wanneer je een Apple Vision Pro naar Nederland wilt halen. De VR-bril is al prijzig genoeg (3500 dollar) en als je dan ook nog een behoorlijk aantal functies mist …

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Misschien is het dan beter om te wachten tot de Apple Vision Pro officieel naar Nederland komt. Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman zijn na Amerika eerst landen als Canada, China en het Verenigd Koninkrijk aan de beurt. Daarna komt de headset naar Europa. De Apple Vision Pro komt dan wel eerst naar grote landen als Frankrijk en Duitsland, pas dan is Nederland en België aan de beurt.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!