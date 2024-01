Apple bereidt lancering van Vision Pro voor (deze landen volgen)

Apple is druk bezig met de laatste voorbereidingen van de lancering van de Vision Pro, want de ruimtelijke computer verschijnt binnenkort in de Verenigde Staten. In welke landen brengt Apple de Vision Pro dit jaar nog uit?

Apple Vision Pro release

We hebben er lang op moeten wachten, maar de release van de Vision Pro lijkt aanstaande. Apple onthulde de bril vorig jaar in de zomer, toen was direct duidelijk dat de ruimtelijke computer pas begin 2024 zou komen. Volgens geruchten verschijnt de bril binnenkort in de winkels, want het is de verwachting dat Apple de Vision Pro op vrijdag 26 januari uitbrengt.

Apple heeft zelf nog geen datum genoemd, dat gebeurt vermoedelijk volgende week met een officiële aankondiging. De lancering van de Vision Pro is dan in de Verenigde Staten, Apple brengt de ruimtelijke computer later pas naar andere landen. Het is vooralsnog onbekend naar welke landen de Vision Pro als eerst komt, maar nieuwe geruchten geven daar nu iets meer duidelijkheid over.

Naar deze landen komt de Vision Pro

Volgens Apple-kenner Mark Gurman wordt de Vision Pro nog dit jaar in andere landen uitgebracht. Naast de Verenigde Staten verschijnt de bril ook in China, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Dit zijn dan de eerste internationale landen waar de Vision Pro wordt uitgebracht. In Nederland en België moeten we vermoedelijk nog wel even wachten op de bril.

De Europese lancering van de Vision Pro is waarschijnlijk pas begin 2025. De headset komt dan eerst naar grote Europese landen als Frankrijk en Duitsland. Pas daarna volgen Nederland en België. De release van de Vision Pro gebeurt dan niet zomaar, want medewerkers van alle Apple Stores krijgen een training om de headset te verkopen. Die trainingen zijn in de Verenigde Staten al in volle gang.

Meer over Apple’s eerste headset

Vrijdag 26 januari is dus waarschijnlijk de datum waarop de Vision Pro verschijnt in de Verenigde Staten. De Amerikaanse startprijs van de Vision Pro is bij de lancering maar liefst 3499 dollar, waardoor het dus geen headset voor het grote publiek wordt. De kans is groot dat deze prijs in Nederland nog hoger ligt, maar dat blijft even afwachten.

Apple werkt gelukkig wel al aan een goedkopere Vision Pro One, die zal dan wat minder functies zal krijgen. De goedkopere variant zou naar verluidt pas in 2027 verschijnen, maar mogelijk ligt die releasedatum nóg later. Wil je meer weten over de lancering en de functies van de Vision Pro? Bekijk dan onze video op YouTube. Dan ben je helemaal op de hoogte!

