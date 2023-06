Opinie: De Apple Vision Pro is nog niet voor jou en dat is prima

Wil jij de Apple Vision Pro het liefst nu al kopen? Ik niet. Hij is duur, lomp en je kunt er nog niet veel bijzondere dingen mee doen. Maar dat is ook helemaal prima. Waarom? Dat ga ik je uitleggen.

Apple Vision Pro kopen of niet?

‘We do have one more thing!’, riep Apple-ceo Tim Cook enthousiast richting het eind van de WWDC 2023-keynote maandagavond. Eindelijk kon het bedrijf zijn slechtst bewaarde geheim ooit publiekelijk tonen: een bril voor virtual- en augmented reality. De bril heet Vision Pro en is vanaf 2024 in beperkte landen te koop vanaf 3499 dollar.

Het is de eerste keer sinds de Apple Watch in 2014 dat het bedrijf een compleet nieuwe productcategorie introduceert. Het is dus niet gek dat Cook zo enthousiast was. Dit is spannend en deze bril gaat de manier waarop we interactie hebben met technologie mogelijk net zo sterk veranderen als de iPhone dat deed. Alleen moet je daarvoor nog wel wat jaren vooruitkijken.

Te hoge prijs

Allereerst heeft de Vision Pro dus een enorm prijskaartje. Als je ziet hoe dun de bril is vergeleken met andere VR-brillen op de markt en wat er voor hardware er in zit, is die prijs prima te verantwoorden. In de praktijk is dit echter voor de meeste mensen niet een realistische aankoop.

Tevens heb je nog steeds andere Apple-apparaten nodig om alles uit de bril te halen. Met de apps binnen het nieuwe visionOS zul je een heel eind komen, maar om echt lekker te werken moet je een Mac hebben waarvan je het scherm leent om vanuit je bril naar te kijken.

Apple probeerde voor het onthullen van de prijs nog te beargumenteren dat de bril helemaal niet zo duur is, als je bedenkt dat je voor het kijken van films geen enorme televisie en surroundset meer hoeft te kopen. Maar het bedrijf lijkt te vergeten dat we graag dingen met anderen kijken. Als jij met je partner, kinderen of huisgenoten een film aanzet, dan heb je niets aan zo’n bril.

Alleen maar virtuele schermen

Wat voornamelijk opviel tijdens de presentatie, is dat Apple nauwelijks verder ging dan deze virtuele schermen. De focus lag heel erg op het doen van werk, maar als je digitale elementen aan de echte wereld kunt toevoegen is er toch zoveel leukers te bedenken?

Apple trapte de WWDC-keynote af met een toffe video, waarin de creatieve gedachtes van mensen letterlijk als bubbels in de wereld te zien waren. Het valt dan tegen dat Apple zelf niet verder durft te dromen dan schermen om op te werken.

Daarnaast is het moeilijk voor te stellen dat je de hele dag door zo’n bril op wil hebben. Vergeleken met andere VR-brillen op de markt is de Vision Pro relatief dun en klein, maar het is nog steeds een lompe skibril die je op je hoofd zet. Bovendien is hij met 500 gram ook nog best zwaar. Het ziet er raar uit, zeker als je ogen aan de voorkant worden geprojecteerd. De bril gaat waarschijnlijk knellen of warm aanvoelen en de accu gaat ook maar twee uur mee.

Maar dat maakt allemaal niet uit

Er zijn dus nogal wat redenen om nog niet heel enthousiast te worden over de Vision Pro, maar dat komt omdat deze bril nog niet voor jou is bedoeld. Dit is een bètaversie waar bovenal ontwikkelaars de komende tijd mooie dingen voor gaan maken. Daarnaast gaat een relatief klein aantal enthousiastelingen de bril dagelijks gebruiken.

Net als de iPhone, Apple Watch, iPad en andere apparaten, zal Apple de Vision Pro de komende jaren verder ontwikkelen. Toekomstige versies gaan er onder andere veel beter uitzien. Weet je nog dat men zich schaamde voor het design van de eerste AirPods met die lange pootjes? Kijk nu eens hoe we er allemaal bij lopen.

Bovenal zullen ontwikkelaars aan de slag gaan om toffe toepassingen te maken die veel verder gaan dan virtuele schermen. En als het even meezit hebben we over enkele jaren meerdere brillen in verschillende prijscategorieën, zodat deze technologie voor iedereen toegankelijk wordt.

Het is een ongeschreven regel om nooit de eerste versie van een nieuw Apple-product te kopen en met de Vision Pro is dat niet anders, maar we kunnen niet wachten op de versie van deze bril die over enkele jaren te koop is.

