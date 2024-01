Bizar: Apple Vision Pro weegt net zo veel als grootste iPad Pro

Sinds 19 januari is de Vision Pro officieel te bestellen in de VS. Sindsdien is veel nieuwe info over de AR/VR-bril naar buiten gekomen. Bijvoorbeeld het gewicht van de Apple Vision Pro. Spoiler: hij is zwaar.

Vision Pro gewicht

In aanloop naar de lancering van de AR/VR-bril van Apple, de Vision Pro, waren de mensen die hem al mochten uitproberen het met elkaar eens: hij is best zwaar. Maar hoe zwaar precies, dt kon niemand zeggen. Apple zelf repte er ook met geen woord over – tot nu!

Het mag geen grote verrassing zijn, maar de eerste recensenten hadden gelijk. In vergelijking met andere brillen is de Vision Pro relatief zwaar. Apple laat weten dat de AR/VR-bril tussen 600 tot 650 gram weegt. Dat is bijna even veel als een iPad Pro 12,9-inch (682 gram) ! Nu is die vergelijking wel een beetje oneerlijk, omdat het zwaartepunt van de tablet helemaal anders ligt, maar hierdoor weet je wel ongeveer wat je kunt verwachten.

Vergelijking met andere brillen

Ook in vergelijking met AR/VR-brillen van andere merken ligt het gewicht van de Vision Pro best hoog. Hieronder zetten we een aantal van de populairste modellen op een rij.

Bril Gewicht Apple Vision Pro 600 tot 650 gram Meta Quest Pro 722 gram Meta Quest 3 516 gram Meta Quest 2 503 gram Valve Index 810 gram PlayStation VR2 560 gram

Zoals je ziet is de Apple Vision Pro doorgaans zwaarder dan andere brillen, op de Meta Quest Pro en Valve Index na. Maar wat je niet mag vergeten, is dat de Vision Pro een externe batterij heeft. De andere modellen (behalve de Valve Index) hebben allemaal een ingebouwde batterij. Dat maakt de Vision Pro dus stiekem nog zwaarder in vergelijking met de andere. De externe batterij weegt namelijk nog 353 gram extra.

Wat maakt het uit?

De hamvraag is: hoeveel maakt dat uit? Van de AirPods Max weten we dat Apple er best goed in is om het hoge gewicht met een slimme draagtechniek op te vangen. Met de Dual Loop Band den de Light Seal-kussens zorgt het bedrijf in ieder geval – volgens recensenten – voor een hoog draagcomfort.

