Apple Vision Pro: dit zijn de eerste gebruikerservaringen

Apple heeft op 5 juni zijn langverwachte VR-bril gepresenteerd. In dit artikel lees je de allereerste Vision Pro gebruikerservaringen.

Vision Pro gebruikerservaringen

De Apple Vision Pro is zeer geavanceerde VR-bril met maar liefst twaalf camera’s en twee 4K micro-led-schermen die samen goed zijn voor maar liefst 23 miljoen pixels. Hierdoor is het beeld ontzettend scherp en fel. De Apple Vision Pro verschijnt volgend jaar en is dan te koop voor een prijs van 3499 dollar.

Na de presentatie op maandag 5 juni kon een select groepje de VR-bril direct uitproberen. We hebben de eerste Vision Pro gebruikerservaringen van deze geluksvogels voor je verzameld.

The Verge

Het is echt een hele mooie VR-headset met ongelooflijk indrukwekkende schermen met aanpasbare doorzichtigheid. Bovendien is er helemaal geen latency (vertraging in het beeld). Latency is de reden dat veel mensen na een tijdje misselijk worden, maar dit is bij de Vision Pro dus helemaal niet aan de orde.

Ik kon gewoon mijn iPhone gebruiken om aantekeningen te maken terwijl ik de Vision Pro droeg. Dat kan met geen enkele andere headset. Het is wel echt een VR-headset, inclusief de verstelbare hoofdbanden die mijn haar in de war brachten. De Vision Pro ziet eruit als een headset, maar voelt en gedraagt zich ook zo. Als je ooit een Meta Quest hebt gebruikt, stel je dan de best mogelijke Meta Quest voor met een besturingssysteem dat heel erg lijkt op iPadOS.

CNET

Ik ervaarde een ongelofelijke natuurgetrouwe videokwaliteit en een zeer soepele interface. Apple’s compacte, maar nog steeds niet kleine, headset doet me denken aan een door Apple ontworpen Meta Quest Pro.

Tijdens de demo kon ik mijn bril niet dragen, maar Apple slaagde er in om lenzen te vinden die goed genoeg bij mijn zicht pasten zodat alles er kristalhelder uitzag. Ook hebben we de pasvorm aangepast en de ruimtelijke audio afgestemd op mijn hoofd, een proces dat nog verder zal worden verfijnd als de headset in 2024 op de markt komt. Ik heb mijn demo’s voornamelijk zittend gedaan en ik was direct verrast. De combinatie van de videokwaliteit en de doorzichtigheid is echt heel erg goed.

Engadget

De Vision Pro is de beste mixed reality ervaring die ik tot nu toe heb gehad. Toch is het uiteindelijk nog steeds een VR-headset. De Vision Pro kan niet met een bril worden gebruikt, maar je kunt wel extra lenzen bestellen.

Ik leerde wat gebaren en voelde me al snel als Tom Cruise in Minority Report. Het is heel intuïtief. Ik denk niet dat iemand moeite zal hebben om de Vision Pro te gebruiken. De dubbele 4K micro-OLED schermen zien er ongelooflijk scherp uit. En 3D-video’s zijn ontzettend levensecht, bijna alsof je een perfect vastgelegde herinnering opnieuw afspeelt.

TechCrunch

Na een demo van ongeveer 30 minuten ben ik ervan overtuigd dat Apple met de Vision Pro een echte sprong voorwaarts heeft gemaakt, ook al is niet alles helemaal perfect. De hardware is heel erg goed – met 24 miljoen pixels op twee panelen.

Bij het eerste gebruik wordt de oogafstand automatisch gekalibreerd, zodat de lenzen op het midden van je ogen worden ingesteld. Er zijn geen handmatige wieltjes om dat aan te passen. Tekst in de Vision Pro is superscherp en leesbaar op alle formaten en op grote ‘afstanden’ binnen je ruimte.

De handgebaren worden overal rond de headset opgepikt en bijna alles waar je naar kijkt wordt nauwkeurig gemarkeerd. Het realtime 4K beeld in de wereld om je heen werkt fantastisch. Ook de digitale versie van jezelf in FaceTime-gesprekken werkt uitstekend en heb ik niet als eng ervaren.

Prijs van de Vision Pro

De Apple Vision Pro heeft een behoorlijk prijskaartje. Dat komt met name door de vele geavanceerde technologie die erin zit. De bril zal in de Verenigde Staten in 2024 verkrijgbaar komen voor maar liefst 3499 dollar. De rest van de wereld moet nog wat langer wachten.

