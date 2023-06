4 functies waarom jij de Vision Pro wilt hebben

De revolutionaire headset is ongetwijfeld een van Apple’s tofste apparaten ooit. Dit zijn vier functies waarom jij de Vision Pro wilt hebben!

Vier toffe functies van de Apple Vision Pro

Apple heeft onlangs de Apple Vision Pro laten zien. Deze ietwat vreemd uitziende skibril moet volgens de techgigant de volgende stap worden in de digitale wereld. Toegegeven, de Apple Vision Pro heeft een aantal toffe functies die we nog niet eerder hebben gezien. Daarom laten we je vier functies van Apple’s bril zien, die hem echt speciaal maken.

1. Spatial foto’s maken

Je kent natuurlijk al Spatial Audio (ruimtelijk geluid) van de AirPods, die je een soort van 3D-geluid geven. De Apple Vision Pro heeft de optie om Spatial foto’s te maken. Je kunt dan 3D-foto’s én 3D-video’s maken.

De foto’s en video’s die je met de Apple Vision Pro op deze manier maakt worden dus driedimensionaal weergeven. Denk bijvoorbeeld aan de 3D-films in de bioscoop van afgelopen jaren of de 3D-foto’s die je met een Nintendo 3DS kunt maken. Of je deze foto’s en video’s straks kunt exporteren (en bijvoorbeeld met een 3D-bril en een speciale player kunt bekijken) is nog niet bekend.

2. Je hebt geen extra accessoires nodig

Bij veel VR-brillen heb je een computer nodig en je hebt twee controllers vast om de bril te gebruiken. Dat heeft de Apple Vision Pro allemaal niet nodig. Je kunt de bril zonder extra computer gebruiken. Je hebt zelfs helemaal geen controllers nodig, want je doet de besturing met handbewegingen.

Sommige VR-brillen, zoals de Quest van Meta kun je ook zonder computer gebruiken. Ook daarmee kun je zonder controllers aan de slag, maar dat werkt op dit moment nog behoorlijk slecht. De eerste ervaringen met de Apple Vision Pro zijn daarentegen ontzettend positief.

3. Apple eyesight

Dit is misschien een van de functies van de Apple Vision Pro waar je zelf het minste aan hebt, maar je vrienden of familie des te meer. De bril heeft een functie genaamd ‘Eyesight’. Hiermee krijgen andere mensen je ogen te zien. De ogen zie je dan op het scherm als een soort projectie, dat de indruk geeft dat de bril doorzichtig is.

De functie is behoorlijk slim. Want Eyesight schakelt automatisch in als de Vision Pro ziet dat er iemand in de buurt van je is. Wanneer je de Vision Pro draagt krijg je de persoon die bij je staat ook te zien in je virtuele wereld.

4. Visual Search

Een leuke functie van de Apple Vision Pro is Visual Search. Hiermee krijg je meer informatie over een voorwerp of product waar je naar kijkt. Met Visual Search is het ook mogelijk om tekst vanuit de echte wereld te kopiëren naar apps in de virtuele wereld. Het wordt ook mogelijk om teksten automatisch te vertalen.

Meer over de Apple Vision Pro

De Apple Vision Pro is vanaf begin 2024 beschikbaar in Amerika. De luxe bril is dan pas later te koop in Europa. Er hangt een flink prijskaartje aan, want hij kost 3499 dollar. In Europa zal hij dan waarschijnlijk zo’n 3999 euro gaan kosten. De kans is groot dat er later nog een ‘normale’ Apple Vision gaat volgen. Die zal dan wat minder functies krijgen maar wel een stuk betaalbaarder zijn.

