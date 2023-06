De Apple Vision Pro is de tofste onthulling van Apple sinds jaren. Maar wat kun je er nou eigenlijk mee? Dit zijn de belangrijkste feiten die je nog niet wist van de Apple Vision Pro.

Apple Vision Pro: de belangrijkste feiten die je nog niet wist

We wisten het stiekem al een beetje, maar tijdens de WWDC 2023 liet Apple hem dan toch zien: de Apple Vision Pro. Deze VR-bril van Apple heeft veel weg van een (hele dure) ski-bril, maar hij kan zoveel meer. Toch zitten er jammer genoeg ook een paar haken en ogen aan. Dit zijn de belangrijkste feiten die je moet weten over de Apple Vision Pro!

Release en introductie

Apple Vision Pro komt ergens begin volgend jaar uit en heeft een heftig prijskaart van 3499 dollar. Apple heeft al aangegeven dat de headset alleen te koop is via de Apple-website en Apple Stores in Amerika. Andere landen moeten nog wat langer geduld hebben tot later in 2024.

Leeftijdsrestrictie

Op papier heeft de Apple Vision Pro een leeftijdsrestrictie van 13 jaar en ouder. Hoe Apple dat gaat toepassen is nog niet bekend. Waarschijnlijk via het Apple ID dat verbonden is met de bril. Een kind dat jonger is dan 13 jaar, kan namelijk geen Apple ID aanmaken zonder toestemming van een ouder of voogd

Brildragers opgelet!

Draag je een bril? Dan moet je even opletten. Bij andere VR-brillen kun je je eigen bril ophouden, door gebruik van afstandhoudertjes. Dit is bij de Apple Vision Pro niet het geval.

Je moet dan speciale lenzen kopen (gemaakt voor jouw ogen) die magnetisch vastklikken. Waarschijnlijk doet Apple dit om reflecties van een bril te voorkomen. De bril kost al 3499 dollar en daar komt dan de prijs van de speciale lenzen nog bij. Verder heeft Apple ook al aangegeven dat niet alle lenscorrecties worden ondersteund.

Apple Vision Pro in AR: dit moet je zien

Wil je weten hoe groot de bril nou in het echt is? Of wil je hem eens van dichtbij bekijken? De echte release laat nog even op zich wachten, maar je kunt hem al wel in AR (Augmented Reality) bekijken.

Dat doe je door op je iPhone te surfen naar Apple’s website over de Vision Pro. Scrol helemaal naar beneden en klik op de link ‘View Apple Vision Pro in AR’.

Het besturingssysteem heet: visionOS

De eerste mixed reality-headset van het bedrijf is ontzettend geavanceerd en draait op het nieuwe visionOS. Deze nieuwe OS-versie is speciaal ontwikkeld voor de headset en beschikt over aangepaste versies van apps als FaceTime en Foto’s.

Apps worden als een soort enorm scherm weergegeven in de ruimte waar je zit. Ook leuk: je kunt zelf kiezen hoe groot dit scherm moet zijn. Daarnaast is het mogelijk om meerdere schermen naast elkaar te openen.