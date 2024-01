Video: zo wordt de Vision Pro gemaakt (en hierom is die zó duur)

De Vision Pro is in de Verenigde Staten te bestellen voor maar liefst 3499 dollar. Deze video onthult nu hoe de Vision Pro gemaakt wordt én waarom die zo duur is.

Apple Vision Pro te koop

In de Verenigde Staten is de Vision Pro eindelijk te bestellen, de pre-order van de headset is daar afgelopen vrijdag begonnen. Apple’s eerste ruimtelijke computer verschijnt officieel op vrijdag 2 februari in de winkels. De headset is geen apparaat voor het grote publiek, want de Vision Pro is enorm duur. Je legt in de Verenigde Staten namelijk minimaal 3499 dollar neer voor de ruimtelijke computer.

Draag je in het dagelijkse leven een bril? Dan ben je nog meer geld kwijt voor speciale lenzen in de Vision Pro. Er hangt dus een behoorlijk prijskaartje aan de headset, waardoor Apple niet verwacht dat de Vision Pro dit jaar veel verkocht gaat worden. Het bedrijf heeft nu een video gedeeld op YouTube, waardoor we iets beter weten waarom de Vision Pro zo duur is. Bekijk het filmpje hier:

Lang productieproces Vision Pro

Apple onthult de geavanceerde en toffe technieken die gebruikt worden om de dure Vision Pro te produceren. Ieder model van de headset wordt met grote zorgvuldigheid gefabriceerd, wat ook wel mag voor die prijs. Zo wordt bij iedere uitvoering de hoofdband goed getest, zodat het draagcomfort van de bril kan worden gegarandeerd. Dit wordt volgens de video handmatig gedaan.

Dat is niet het enige dat veel tijd kost, want ook de lenzen worden handmatig in de headset gedraaid. In de video is te zien dat de speciale lenzen voor de bril er één voor één in worden gezet, een erg tijdrovende klus. In de ruimtelijke computer worden dus niet alleen dure materialen en geavanceerde technieken gebruikt, maar de Vision Pro is ook enorm duur door de tijd die in het productieproces wordt gestoken.

Prijs in Nederland nog hoger

De Vision Pro is dus erg duur, maar in Nederland ligt die prijs waarschijnlijk nog hoger. Doorgaans voert Apple in Europa hogere prijzen in dan in de Verenigde Staten. Het is daarom de verwachting dat de Vision Pro in Nederland minimaal 3500 euro gaat kosten. De Europese releasedatum van de headset is nog onduidelijk, de bril komt vermoedelijk eerst naar grote landen als Duitsland en Frankrijk.

Het is dus nog onbekend wanneer de Vision Pro in Europa verschijnt en hoe duur de headset hier wordt. In de Verenigde Staten is de headset volgende maand al te koop, dan komt ook visionOS voor het eerst uit. Ben je benieuwd hoe de nieuwe software eruit komt te zien? Probeer visionOS dan hier alvast uit! Wil je meer weten over de Vision Pro? Lees dan hier alles wat we nu weten over Apple’s eerste headset!

