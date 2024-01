Vision Pro komt sneller dan je denkt – dit is de verwachte datum

De release van de Apple Vision Pro komt eraan en de datum is al sneller dan je misschien denkt. Dit is wanneer de Vision Pro verschijnt!

Apple Vision Pro komt binnenkort

Het is alweer een tijd geleden dat Apple de Vision Pro heeft onthuld, de ruimtelijke computer werd in juni 2023 al aangekondigd. Toen was meteen duidelijk dat we nog even moesten wachten op de headset, want de Vision Pro zou pas begin 2024 verschijnen. De datum waarop de Vision Pro verschijnt komt daarom steeds dichterbij, waardoor we een eerste idee hebben van de releasedatum.

Lees ook: 4 functies waarom jij de Vision Pro wilt hebben

Volgens nieuwe geruchten verschijnt de Vision Pro namelijk op zaterdag 27 januari in de winkels. Deze datum wordt door Chinese bronnen aangehouden, waardoor het waarschijnlijk is dat Apple de Vision Pro in de Verenigde Staten op vrijdag 26 januari uitbrengt. Dat betekent dat we nog maar even moeten wachten op de headset, want over drie weken is het al zover!

Release in de Verenigde Staten

Het is veel waarschijnlijker dat Apple de Vision Pro uitbrengt op een vrijdag in plaats van op een zaterdag. Het bedrijf houdt graag weekdagen aan bij de release van nieuwe producten, zodat de media er veel aandacht aan kan besteden. Bovendien is direct het effect van het nieuwe product op de beurs te zien. In het weekend is dit veel minder het geval, waardoor de kans klein is dat Apple de Vision Pro op zaterdag uitbrengt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hiermee worden eerdere geruchten bevestigd, die al voorspelden dat de Vision Pro in januari of februari van 2024 verschijnt. Zo zei de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo ook al dat de Vision Pro deze maand verschijnt. Volgens eerdere berichten heeft Apple de productie van de ruimtelijke bril bovendien opgeschroefd, dat betekent dat de release aanstaande is.

Meer over Apple’s eerste headset

Vrijdag 26 januari is dus waarschijnlijk de datum waarop de Vision Pro verschijnt in de Verenigde Staten. In Europa moeten we nog even wachten, want de bril komt waarschijnlijk pas eind dit jaar of begin 2025 naar Europese landen. Het is nog niet bekend welke prijs de headset hier zal krijgen, de Amerikaanse startprijs is maar liefst 3499 dollar.

Lees ook: Apple Vision Pro komt pas heel laat naar Europa (dit is waarom)

De kans is groot dat deze prijs in Nederland nog hoger ligt, maar dat blijft even afwachten. Apple werkt gelukkig wel al aan een goedkopere Vision Pro One, die zal dan wat minder functies zal krijgen. Wil je meer weten over de headset en de functies van de Vision Pro? Bekijk dan onze video op YouTube. Dan ben je helemaal op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de Apple Vision Pro? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!