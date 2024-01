Apple Vision Pro met bril – zo veel kosten de inzetlenzen

Nu de Apple Vision Pro bijna in de winkels ligt, komen er allerlei hapjes informatie naar buiten. We wisten al dat je met een bril inzetlenzen moet hebben om de Vision Pro te kunnen gebruiken. Deze zijn gelukkig goedkoper dan verwacht.

Apple Vision Pro met bril

Op 2 februari 2024 is het zover, dan ligt de de Apple Vision Pro eindelijk in de winkels. Vooralsnog alleen in de VS natuurlijk, maar bij iPhoned zijn we optimistisch dat de bril nog dit jaar naar Europa komt. Maar ook al is de release nu redelijk snel, er zijn nog een hoop open vragen rondom Apple’s VR/AR-bril.

Een van de belangrijkste: hoe gaan brildragers gebruikmaken van de Vision Pro? Want ook al zit het beeld slechts een paar millimeter van je ogen vandaan, als je een bril draagt kun je toch niet scherpstellen op dingen die je virtueel in de verte ziet. Daar heeft Apple – in samenwerking met optisch bedrijf Zeiss – inzetlenzen voor ontworpen. En deze zijn goedkoper dan veel experts eerder hadden verwacht.

Twee versies inzetlenzen

Apple gaat twee versies van de zogeheten ‘ZEISS Optical Inserts’ aanbieden voor verschillende prijzen. Een versie genaamd ‘Reader’ (als je alleen een bril nodig hebt om te lezen) is verkrijgbaar voor 99 dollar, terwijl de ‘Prescription’-lenzen verkrijgbaar zijn voor 149 dollar. Laatstgenoemde heb je nodig als je in het dagelijks leven altijd een bril draagt. De inzetstukken worden magnetisch bevestigd aan de Vision Pro-brillenglazen, voor nauwkeurig kijken en volgen van de ogen.

Brildragers hebben een officiële oogmeting nodig om de inzetlenzen te krijgen en niet alle sterktes worden ondersteund, dus er zullen enkele beperkingen zijn waardoor sommige mensen de headset niet kunnen gebruiken.

Meer accessoires

De inzetlenzen zijn de enige optionele accessoires voor de Vision Pro headset die Apple tot nu toe heeft aangekondigd. De Vision Pro-headset wordt standaard al geleverd met een Solo Knit Band, een Dual Loop Band, een Light Seal, twee Light Seal-kussens, een hoes voor de voorkant van het apparaat, een poetsdoekje, een batterij, een usb-c-oplaadkabel en een usb-c-oplader.