Apple Vision Pro bedienen – deze gebaren moet je kennen

De Vision Pro verschijnt volgende week in de winkels en de headset heeft een compleet nieuwe besturingsmanier. Zo ga je de Apple Vision Pro bedienen!

Vision Pro verschijnt binnenkort

We weten eindelijk wanneer de releasedatum is van de Vision Pro, want Apple brengt de headset vrijdag 2 februari uit in de Amerikaanse winkels. Dit is Apple’s eerste nieuwe device sinds de introductie van de Apple Watch, die verscheen in 2015. De Vision Pro werkt zonder controllers, waardoor de bediening volledig via hand- én ooggebaren gaat. Die manier van besturen hebben we nog niet eerder gezien bij Apple.

Om Apple’s eerste ruimtelijke computer te besturen heb je dus geen muis of controller nodig, maar hoef je alleen maar te kijken naar de knop die je in wilt drukken. Vervolgens voer je bepaalde handgebaren uit om de Vision Pro te bedienen. Ben je benieuwd hoe dat werkt? Lees dan snel verder, want Apple heeft eerder al meer duidelijkheid gegeven tijdens een uitleg aan ontwikkelaars.

Zo moet je de Vision Pro bedienen

Ontwikkelaars hebben namelijk al langer de tijd om software en applicaties te ontwikkelen voor visionOS, het nieuwe besturingssysteem van de Vision Pro. Om die apps te maken heeft Apple eerder uitgelegd hoe gebruikers de Vision Pro moeten bedienen. Het bedrijf heeft zes handgebaren onthuld, waarmee visionOS wordt bestuurd. Dat zijn de volgende:

Knijpen : door je duim en wijsvinger bij elkaar te knijpen kun je een knop indrukken;

: door je duim en wijsvinger bij elkaar te knijpen kun je een knop indrukken; Twee keer knijpen: door je duim en wijsvinger twee keer bij elkaar te brengen kun je een bestand selecteren en openen;

door je duim en wijsvinger twee keer bij elkaar te brengen kun je een bestand selecteren en openen; Knijpen en vasthouden : door je duim en wijsvinger bij elkaar te houden krijg je toegang tot extra functies, zoals het selecteren van tekst;

: door je duim en wijsvinger bij elkaar te houden krijg je toegang tot extra functies, zoals het selecteren van tekst; Knijpen en slepen: door je duim en wijsvinger bij elkaar te houden en te vegen in de juiste richting, kun je scrollen op (web)pagina’s of swipen tussen foto’s;

door je duim en wijsvinger bij elkaar te houden en te vegen in de juiste richting, kun je scrollen op (web)pagina’s of swipen tussen foto’s; Zoomen: inzoomen gaat bij de Vision Pro door je handen naar elkaar toe te bewegen, om uit te zoomen doe je het tegenovergestelde;

inzoomen gaat bij de Vision Pro door je handen naar elkaar toe te bewegen, om uit te zoomen doe je het tegenovergestelde; Draaien: door in allebei je handen te knijpen en een draaiende beweging te maken kantel je foto’s of draai je (digitale) objecten.

Om deze gebaren uit te voeren moet je eerst naar de knop, het object of het menu dat je wilt gebruiken kijken. Pas daarna kun je de beweging maken met je handen. Op die manier is het bedienen van de Vision Pro een stuk nauwkeuriger. In het begin zal dat even wennen zijn. De eerste gebruikersreviews zijn in ieder geval erg positief over de nieuwe besturingsmanier van de ruimtelijke computer.

Europa moet nog even wachten

De Vision Pro kent dus een compleet nieuwe manier van bedienen en verschijnt over een paar weken al in de winkels. Helaas brengt Apple de bril op 2 februari alleen uit in de Verenigde Staten. In Europa moeten we nog even wachten op de Vision Pro, het is nog niet duidelijk wanneer Apple de bril hier uitbrengt. Naar verluidt komt de headset eerst naar grote landen als Frankrijk en Duitsland.

Nederland volgt later pas, waardoor we de Vision Pro mogelijk pas volgend jaar in de winkels kunnen bekijken. Wil je niet zo lang wachten en ben je nu al benieuwd naar het nieuwe besturingssysteem? Lees dan hier hoe je visionOS alvast kunt proberen op je Mac! Het bedienen van visionOS gaat hier nog niet zoals bij de Vision Pro, maar je krijgt in ieder geval al een eerste idee van de nieuwste OS-versie.

