Zo tof zien de eerste Apple Vision Pro-apps eruit

De Apple Vision Pro is al voor te bestellen in Amerika, maar hoe zien de apps er op dit gloednieuwe apparaat eruit? Wij laten er een paar zien!

Zo zien de Apple Vision Pro-apps eruit

De Apple Vision Pro is gloednieuw, maar er zijn al meer dan 250 apps die vanaf de release ondersteuning hebben voor visionOS (het besturingssysteem van Apple’s VR-bril). Uiteraard weet de bril ook om te gaan met de standaard iPhone- en iPad-apps, maar die zien er natuurlijk minder tof uit dan de apps die visionOS volledig ondersteunen. Wij laten er daarom een paar aan je zien!

Carrot Weer

Een van de apps die een speciale versie voor de Apple Vision Pro krijgt is Carrot Weer. Het is een weer-app die zich voornamelijk onderscheidt door de sarcastische manier waarop het weerbericht wordt gebracht. Hoewel de app je van accurate weersverwachtingen voorziet, wordt dit gecombineerd met leuke grapjes en sadistische opmerkingen.

Het is een populaire app op de iPhone, iPad en Mac en hij is er nu dus ook voor de Apple Vision Pro. De app heeft in visionOS een nieuw design gekregen. Maar nog leuker is de nieuwe, interactieve driedimensionale wereldbol waarop je allerlei informatie ziet.

Carrot Weer is gratis te downloaden en te gebruiken. Maar de app heeft ook een abonnement en daarmee krijg je flink meer functies.

Zoom

Ook de populaire Zoom-app ziet er op de Apple Vision Pro heel anders uit dan op je iPhone. Je kunt de app in AR (augmented reality) gebruiken, zodat de vensters als het ware in je kamer zweven. Maar het is ook mogelijk om een digitale achtergrond te gebruiken zodat je in een soort virtuele vergaderkamer staat.

De app heeft ondersteuning voor Personas. Dit is een digitale versie van jezelf die gemaakt is door de camera’s van de Vision Pro. Deze persona’s krijgen je collega’s dan dan te zien tijdens een videogesprek.

Dit is de Apple Visio Pro in het kort

Apple heeft de Apple Vision Pro aangekondigd tijdens de WWDC 2023. Dit is Apple’s eerste nieuwe device sinds de introductie van de Apple Watch in 2014. De mixed reality-headset van het bedrijf draait op het nieuwe visionOS. Deze nieuwe OS-versie is speciaal ontwikkeld voor de headset en beschikt onder andere over aangepaste versies van apps als FaceTime en Foto’s.

Inmiddels is de geavanceerde VR-bril nu bij Apple voor te bestellen. Vanaf vrijdag 2 februari ligt de VR-bril dan in de Amerikaanse winkels. Het is nog niet bekend wanneer de Vision Pro ook naar andere landen komt.

