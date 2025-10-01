Apple Vision Pro 2 komt eraan – en heeft deze 3 nieuwe functies

De Apple Vision Pro verscheen in 2024 op de markt en volgens geruchten komt er nu een nieuwe versie – dit zijn 3 upgrades die we verwachten.

Apple Vision Pro met 3 nieuwe functies

Hoewel de eerste Apple Vision Pro nooit in Nederland verkrijgbaar is gekomen, komt Apple binnenkort al met een nieuwe versie. De verwachting is dat de nieuwe Vision Pro in elk geval 3 upgrades krijgt. We zetten ze voor je op een rij.

1. Een M4- of M5-chip

De huidige versie van de Vision Pro draait op een M2-chip naast een R1-chip. Over welke chip er in de nieuwe versie gebruikt gaat worden, zijn intussen tegenstrijdige berichten verschenen. Die zijn afkomstig van Apple-analisten Ming-Chi Kuo en Mark Gurman. Kuo zegt al lange tijd dat er een M5-chip in komt, maar Gurman heeft nog niet zo lang geleden gezegd dat het een M4-chip wordt.

Er is voor allebei wel iets te zeggen, en Kuo en Gurman zijn over het algemeen ook allebei betrouwbaar. Welke chip het ook wordt, de nieuwe Vision Pro krijgt een chip die minstens twee generaties beter is dan zijn voorganger. En dus mogelijk zelfs drie. We kennen de specificaties van de M5 nog niet, maar die verwachten we binnenkort als de nieuwe iPad Pro wordt gepresenteerd.

2. Een nieuwe, comfortabelere hoofdband

Een van de meest voorkomende kritiekpunten op de bestaande Vision Pro is dat deze te zwaar is. Apple werkt wel aan een lichter model, maar dat verschijnt waarschijnlijk pas in 2027. Volgens de laatste geruchten is een van de 3 upgrades die Apple voor de Vision Pro in petto heeft, een nieuwe hoofdband. Volgens Bloomberg is die ontworpen om nekklachten en hoofdpijn te verminderen. Of de nieuwe hoofdband alle bestaande kritiek weet op te lossen, blijft nog even afwachten.

3. Een verbeterde Neural Engine voor AI en meer

De laatste van de 3 upgrades aan de Vision Pro, heeft te maken met de Neural Engine. Die wordt onder meer gebruikt voor Apple Intelligence. Het ziet er naar uit dat Apple hier op de nieuwe versie van de Vision Pro speciale upgrades voor doorvoert. Daarbij maakt het niet uit of er nou een M4- of een M5-chip in het apparaat zit. Mark Gurman zegt er het volgende over:

“Apple is also testing versions of the new device that increase the number of cores inside of the neural engine — a component for processing artificial intelligence tasks. The neural engine in the current Vision Pro includes 16 cores, a measure of processing power. These capabilities are critical for a device that relies on AI for the live processing of imagery and applications in complex virtual environments.” “Apple test ook versies van het nieuwe apparaat waarin het aantal cores in de neurale engine – een component voor het verwerken van kunstmatige intelligentietaken – is uitgebreid. De Neural Engine in de huidige Vision Pro bevat 16 cores, een maatstaf voor de verwerkingskracht. Deze mogelijkheden zijn van cruciaal belang voor een apparaat dat afhankelijk is van AI voor de live verwerking van beelden en toepassingen in complexe virtuele omgevingen.”

Apple presenteert de nieuwe Vision Pro binnenkort

Het is nog niet helemaal duidelijk of de nieuwe Vision Pro nog dit jaar verschijnt, of pas begin volgend jaar. Heel lang gaat het in elk geval niet meer duren. De Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) bevestigt dit. Een van de documenten die de FCC onlangs deelde, verwijst namelijk naar een door Apple ontworpen ‘Head Mounted Device’ met modelnummer A3416. Een bijgevoegde afbeelding (zie hierboven) bevestigt dat dit een Vision Pro is.

Wil je op de hoogte blijven over de nieuwe Vision Pro en andere hardware die Apple nog gaat aankondigen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!