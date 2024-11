Apple Vision Pro 2 wordt een stuk beter (en dit is wanneer)

De volgende versie van de Apple Vision Pro gaat een stuk beter worden. Maar wat gaat er veranderen? En belangrijker: wanneer komt de Apple Vision Pro 2 uit?

Apple Vision Pro 2: dit gaat er veranderen

In zijn meest recente nieuwsbrief zei Mark Gurman dat de Apple Vision Pro 2 zo tegen het einde van 2025 of ergens in het eerste kwartaal van 2026 zal verschijnen. Een goedkopere versie van de Vision Pro stond eerst ook vrij vlot op de planning, maar daar is Apple inmiddels van afgeweken

Volgens Ming-Chi Kuo heeft Apple de goedkope Vision Pro op de lange baan geschoven en zal het bedrijf zich eerst richten op de Apple Vision Pro 2. Maar welke upgrades heeft Apple in petto voor de Vision Pro 2?

Nieuwe chip: sneller dan ooit

Apple is van plan om de M2-chip die in de huidige Apple Vision Pro zit te vervangen door een M5. Rond deze periode zullen dan ook de eerste Macs deze chip gaan krijgen.

De M5-chip is natuurlijk een flink stuk sneller dan de M2-versie. We weten jammer genoeg nog niet hoeveel precies. Maar als de recent verschenen M4-chip in het achterhoofd houden (die onder andere in de MacBook Pro 2024 te vinden is), zal het een enorme upgrade zijn.

Uiterlijk blijft vrijwel gelijk

Volgens Bloomberg zal het uiterlijk van de Apple Vision Pro 2 niet heel veel veranderen. De nieuwssite zegt dat Apple meerdere ideeën voor het uiterlijk heeft, maar dat er in ieder geval een variant zal zijn die op de huidige versie gaat lijken. Alle veranderingen zitten dan ook vooral onder de motorkap.

Apple Vision Pro in Nederland

Dan blijft natuurlijk wel de vraag of we de Apple Vision Pro 2 in Nederland gaan krijgen. Op dit moment is de eerste Apple Vision Pro hier nog steeds niet te koop. Je kunt er een uit Duitsland importeren, maar houdt er dan wel rekening mee dat je een Duits Apple-account moet hebben. We hopen in ieder geval dat de Apple Vision Pro 2 een gelijktijdige release krijgt over heel Europa.