Apple onderzoekt virtuele speakers die geluid simuleren in je kamer

Apple onderzoekt een nieuwe manier om het geluid van Macs te verbeteren. Met virtuele speakers kan het bedrijf surround-sound simuleren. Zo moet het gaan werken.



Apple onderzoekt virtuele speakers voor Macs

De nieuwe techniek werd ontdekt door Patently Apple, een website die de patenten van Apple regelmatig doorspit naar nieuws. Het patent beschrijft iets wat het bedrijf al vaker heeft gepatenteerd, eerst alleen voor de iPhone en iPad, nu ook voor de Mac en koptelefoons.

‘Virtuele audio’ klinkt erg futuristisch, maar in de praktijk valt dat wel mee. Met de nieuwe functie wil Apple het effect simuleren dat geluid ergens anders vandaan komt dan de speakers van je laptop of smartphone. Dit virtuele akoestische systeem komt bijvoorbeeld van pas tijdens het gamen, waarbij het lijkt alsof de geluiden zich om je heen afspelen.

Ook maakt dit het mogelijk om te laten horen waar mensen zich fysiek in een kamer bevinden. Door dit te koppelen met augmented reality kun je in theorie een videogesprek voeren met meerdere mensen, waarbij het net lijkt alsof ze zich in dezelfde kamer bevinden. Zodra jij je hoofd draait past het geluid zich aan, zodat er een virtuele kamer ontstaat waarin iedere deelnemer een vaste plek heeft.

De techniek die hiervoor wordt gebruikt, kun je vergelijken met de manier waarop noise cancelling werkt. Door geluidsgolven uit te zenden die andere geluidgolven opheffen, kan Apple de locatie waar het geluid wel helder klinkt uitkiezen. Daardoor lijkt het voor jou alsof het geluid enkel van die kant komt.

Een uitkomst voor Apples AR-bril

Zoals altijd gaat het hier slechts om een patent, wat het lastig maakt om in te schatten of en wanneer we dit daadwerkelijk kunnen gaan gebruiken. Omdat Apple al meerdere patenten heeft ingediend die deze techniek behandelen, is de kans wel groter dat het bedrijf het blijft ontwikkelen.

Toch kan het nog jaren duren tot het een onderdeel wordt van een software-update. Tegen die tijd is Apples AR-bril waarschijnlijk ook al beschikbaar, waar deze audiotechniek natuurlijk wel erg goed bij zou werken.

