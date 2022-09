Apple bant populairste social media-app van Rusland

Apple heeft de grootste social media-app van Rusland – Vkontakte – woensdag uit de App Store gehaald. Dit doet het bedrijf om tegemoet te komen aan nieuwe Britse sancties tegen Russische oligarchen, zo meldt Apple in een verklaring.

Apple verwijdert Vkontakte uit App Store

Wat Facebook voor ons is, is Vkontakte voor Rusland. Met maandelijks 75 miljoen gebruikers is het platform het grootste sociale netwerk van Rusland. Meer gebruikers komen er voorlopig niet bij, want de app is door Apple verbannen.

Apple heeft alle iOS-apps van het Russische technologiebedrijf VK uit de App Store gehaald, waaronder Vkontakte, Mail.ru en VK Music. Apps die al op Apple-apparaten zijn geïnstalleerd blijven werken, maar zijn wereldwijd niet beschikbaar om te downloaden en te updaten in de App Store. Ook kunnen er problemen ontstaan met betalingen en meldingen.

De apps worden in de ban gedaan omdat ze afkomstig zijn van apps die eigendom zijn van partijen die door de Britse overheid zijn gesanctioneerd, licht Apple-woordvoerder Adam Dema toe in een verklaring aan The Verge. ‘Om aan deze sancties te voldoen, heeft Apple de ontwikkelaarsaccounts die aan deze apps zijn gekoppeld beëindigd.’

Nieuwe sancties

De Britse regering kwam maandag met nieuwe sancties tegen bestuurders van Gazprombank, een Russische bank met banden met VK. De sancties waren een reactie op de schijnreferenda die onlangs in bezette gebieden van Oekraïne werden georganiseerd.

De Russische communicatietoezichthouder, Roskomnadzor, eiste woensdag om een verklaring. ‘Het bureau is van mening dat dergelijke discriminerende beperkingen, die het recht van Russische internetgebruikers om vrijelijk informatie te ontvangen en te communiceren, onaanvaardbaar zijn’, aldus de toezichthouder van het land dat uitblinkt in (internet)censuur. Onder meer Facebook en Instagram zijn daar verboden omdat ze te ‘extremistisch’ zijn.

Eerder stopte Apple met de verkoop van producten in Rusland. De iPhone, Mac, Apple Watch, iPad en andere producten zijn daar niet meer leverbaar.