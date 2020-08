Apple heeft de populaire game Fortnite uit de App Store verwijderd, nadat ontwikkelaar Epic Games de richtlijnen van de App Store overtrad. De bedrijven kijken naar een oplossing.

Apple haalt Fortnite uit de App Store

De enorm populaire game Fortnite is door Apple uit de App Store gehaald, zo meldt The Verge. Dit nadat ontwikkelaar Epic Games besloot zelf een eigen betaalsysteem aan de game toe te voegen, waarmee gebruikers in-app aankopen konden doen.

Dit ging op een speciale manier waardoor Epic niet de 30 procent van de inkomsten aan Apple hoeft af te staan. Omdat het bedrijf zich niet aan de App Store-regels houdt, gooit Apple Fortnite nu uit de digitale app-winkel. Van de apps en in-app-aankopen die via de App Store worden verkocht, krijgt Apple 30 procent van de omzet. De rest gaat naar de ontwikkelaar.

Het bedrijf van Tim Cook laat aan The Verge weten dat het met Epic Games wil werken aan een oplossing, zodat Fortnite kan terugkeren in de App Store. Apple benadrukt echter dat het niet van plan is om een speciale regeling te treffen; iedere ontwikkelaar dient zich aan de App Store-regels te houden en op dezelfde manier met in-app aankopen om te gaan. Tot die tijd kunnen iOS-gebruikers Fortnite simpelweg niet meer downloaden en installeren.

Epic Games maakte eerder vandaag een nieuwe manier van betalen mogelijk in Fortnite. In plaats van dat spelers een in-app aankoop deden die via de App Store ging, kregen ze de optie om direct bij Epic Games af te rekenen. Werd er voor dat laatste gekozen, dan hoefde spelers ook minder te betalen voor V-Bucks. Dit is het digitale betaalmiddel in Fortnite.

Kort nadat Fortnite uit de App Store is gehaald, maakte Epic bekend dat het met een nieuw Fortnite-event komt, met de naam ‘Nineteen Eighty-Fortnite’. Dit lijkt een sneer te zijn naar Apple, omdat de titel refereert naar de iconische Macintosh-reclame uit 1984.

