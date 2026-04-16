Jammer: Apple verwijdert deze 3 populaire apps uit de App Store

Maurice Snijders
16 april 2026, 9:31
Apple heeft 3 apps uit de App Store verwijderd – je kunt deze apps daardoor alleen nog maar gebruiken als je ze al eerder geïnstalleerd had.

De apps waar we het over hebben zijn de oude Mac-versies van Pages, Keynote en Numbers. Hierdoor blijven alleen de nieuwere versies over die Apple Creator Studio ondersteunen. Apple Creator Studio werd eerder dit jaar gelanceerd met professionele apps voor creatieve professionals. Het pakket biedt toegang tot apps als Final Cut Pro, Pixelmator Pro en Logic Pro, maar ook tot exclusieve functies in de gratis iWork-apps van Apple: Pages, Keynote en Numbers.

Op de iPhone en iPad heeft Apple de nieuwe Creator Studio-functies beschikbaar gesteld als updates voor de bestaande versies in de App Store. Op de Mac verliep de uitrol echter een stuk verwarrender. Apple liet de oude iWork-apps voor Mac tot nog toe beschikbaar in de App Store en bracht volledig aparte iWork-versies met de Creator Studio-functies uit. Dat is nu voorbij, want Apple heeft de oude Pages-, Keynote- en Numbers-apps officieel uit de App Store verwijderd.

Verwijderd voor nieuwe gebruikers

Als je deze apps al eerder hebt gedownload, vind je ze nog steeds in je downloadgeschiedenis. Je kunt ze daar dus ook opnieuw downloaden. Nieuwe gebruikers zien daarentegen slechts één optie in de App Store: de apps die compatibel zijn met Creator Studio.

Voor alle duidelijkheid: je kunt Pages, Keynote en Numbers zijn nog steeds volledig gratis downloaden op de Mac. Je hoeft geen Creator Studio-abonnee te zijn om het overgrote deel van de functies te gebruiken. Het enige nadeel van deze versies is dat ze je aanmoedigen om een abonnement te nemen op Creator Studio en zo alle beschikbare functies te ontgrendelen.

