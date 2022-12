Apple in 2023: dit zijn onze verwachtingen voor komend jaar

De feestdagen komen eraan en dat betekent dat het jaar bijna voorbij is. Tijd om vooruit te kijken: wat zijn onze verwachtingen van Apple in 2023?

Apple in 2023: veel nieuwe producten

Apple bracht dit jaar opnieuw genoeg producten en updates uit. We zagen in 2022 onder andere de aankondiging van iOS 16, iPadOS 16, de iPhone 14 Pro en een nieuwe MacBook Air. Tegelijkertijd kende Apple flinke tegenslagen bij de iPhone-productie en nam de kritiek op de App Store toe. Het was dus een bewogen jaar voor Apple.

Het jaar is nu bijna ten einde en dat betekent dat het tijd is om vooruit te kijken. De wildste geruchten doen al de ronde: van een Apple Car tot een MacBook met een vouwbaar scherm. Wat zijn onze verwachtingen van Apple in 2023? Wij zetten onze voorspellingen onder elkaar!

1. Eerste versie van mixed reality-bril (Apple XR) verschijnt in 2023

Eerder dit jaar doken de eerste aanwijzingen voor een VR-headset op in de open source code en logboeken van de App Store. Hieruit bleek dat Apple werkt aan xrOS, waarschijnlijk voor een headset die Apple XR wordt genoemd. Deze is bedoeld voor gamen, het streamen van videocontent en communicatie, zoals videobellen.

Apple stond dit jaar nog voor een aantal technische uitdagingen, zoals de temperatuurregeling van de headset. De verwachtingen zijn dat Apple deze technische hindernissen in 2023 overwint, waardoor de weg vrij is voor het uitbrengen van het eerste model van de Apple XR-headset. Met het uitbrengen van de headset verandert ons beeld van de werkelijkheid de komende jaren waarschijnlijk snel, zowel letterlijk als figuurlijk.

Of de eerste versie van de VR-headset voor iedereen beschikbaar komt in 2023 is nog afwachten. We verwachten in ieder geval zeker dat ontwikkelaars de eerste modellen van de Apple XR komend jaar in handen gaan krijgen. Zij kunnen dan aan de slag met het perfectioneren van software en het ontwikkelen van games. Wij kunnen in ieder geval niet wachten!

2. De nieuwe Mac Pro wordt volgend jaar geïntroduceerd

Dit jaar gingen de geruchten al dat een nieuwe Mac Pro geïntroduceerd zou worden. De langverwachte update bleef echter uit, dus het kan niet anders dan dat de nieuwe Mac Pro volgend jaar wordt uitgebracht. Zeker omdat Apple dit jaar al bevestigde dat er wordt gewerkt aan een vernieuwde Mac Pro.

Apples krachtigste machine krijgt volgens de geruchten een compleet vernieuwde chip met maar liefst 40 kernen. Het apparaat draait naar verwachting op Apple Silicon, oftewel computerchips die door Apple zelf gemaakt worden. Bij het uitbrengen van de nieuwe Mac Pro heeft Apple waarschijnlijk een van de krachtigste computers van het moment in huis. Het is dan enkel nog te hopen dat Apple het kaasschaaf-design op de schop neemt.

3. De HomePod krijgt een flinke upgrade in 2023

In 2018 lanceerde Apple de HomePod: een slimme speaker met spraakopdrachten via Siri. Deze kan ook dienen als hub voor je hele slimme huis. Hij werd echter niet zo goed verkocht als Apple oorspronkelijk voor ogen had. Het geluid was goed, maar de prijs te hoog. Wij verwachten dat Apple met een flink vernieuwde HomePod komt in 2023.

De nieuwe HomePod lijkt qua grootte en design waarschijnlijk op het origineel. Wel verwachten we dat de slimme speaker is voorzien van een nieuw scherm aan de bovenkant, waarmee je meer kan dan enkel het aanpassen van het volume. Volgens de geruchten heeft dit display multi-touch, dat betekent dat je de slimme speaker bedient zoals je dat bij je iPhone gewend bent.

Daarnaast verwachten we ook dat het geluid sterk verbeterd is, zodat de nieuwe HomePod weer een aantal jaar meegaat. Mogelijk combineert Apple de nieuwe HomePod met de Apple TV, zodat de HomePod TV echt het middelpunt van het huis wordt. Er komt in ieder geval een nieuwe HomePod, waarvan de prijs lager moet zijn dan bij de eerste generatie om het een succes te maken.

4. Nieuw model van de AirPods Max verschijnt volgend jaar

De eerste uitvoering van de AirPods Max is alweer een tijd geleden en dat maakt het meer dan waarschijnlijk dat de koptelefoon komend jaar een upgrade krijgt. De eerste uitvoering van de luxe koptelefoon was al goed, maar er was kritiek op de hoge prijs van het product. Wat is onze verwachting voor Apple in 2023 wat betreft de AirPods Max 2?

De nieuwe uitvoering van de AirPods Max krijgt een usb-c-aansluiting en (hopelijk) een andere bediening. De AirPods Max worden bediend met het draaibare kroontje dat we nog kennen van de Apple Watch, dat inmiddels aan vervanging toe is. De AirPods Max 2 krijgen hopelijk touch controls. Hiermee kun je door op de oorschelp te vegen of te tikken het volume aanpassen of naar een andere nummer gaan.

Er is bovendien een kans dat de AirPods Max 2 oordetectie krijgt voor je linker- en rechteroor. Hiermee hoef je niet elke keer eerst te checken wat de linker- of rechterkant van de koptelefoon is voordat je hem opdoet. De AirPods Max detecteert dan zelf wat je linker- of rechteroor is. De AirPods Max 2 wordt dus vooral op technisch vlak verbeterd, zodat het makkelijker te gebruiken is.

MacBook Fold en Apple Car: 2023 is nog te vroeg

De geruchten over een vouwbaar scherm nemen de laatste maanden weer toe. Het is zo goed als zeker dat een vouwbare iPhone er (voorlopig) niet gaat komen, maar een vouwbare iPad en MacBook worden steeds waarschijnlijker.

We hebben geen verwachtingen dat Apple hier in 2023 al mee komt. Er zijn nog een behoorlijk aantal technische obstakels te overwinnen voordat het vouwbare scherm op de markt gebracht kan worden. Het is daarom onze verwachting dat Apple volgend jaar gebruikt om dit scherm verder te ontwikkelen, zodat het in 2024 beschikbaar komt voor de iPad en de MacBook.

Hetzelfde geldt voor de Apple Car. Project Titan is in volle gang en alles wijst erop dat Apple een auto gaat uitbrengen, maar dit gebeurt pas op zijn vroegst in 2026. Wij zijn in ieder geval vast benieuwd wat er wél uit gaat komen in 2023!

