Apples Vertaal-app ondersteunt in iOS 16 eindelijk Nederlands

Apples eigen Vertaal-app werkt ontzettend snel en handig, maar ondersteunt slechts weinig talen. Gelukkig krijgt de app in iOS 16 eindelijk ondersteuning voor de Nederlandse taal.

Nederlands praten in Apples Vertaal-app: straks kan het

iOS 16 beschikt over veel grote nieuwe features, die Apple uitgebreid besprak tijdens zijn WWDC-keynote een paar weken geleden. De software bevat echter ook een hoop kleine nieuwigheden, die we langzaam maar zeker allemaal ontdekken. Een van deze verbeteringen is ondersteuning van de Nederlandse taal in Apples eigen Vertaal-app.

Met de Vertaal-app kun je gemakkelijk gesprekken voeren met iemand die jouw taal niet spreekt. Je iPhone luistert naar jou en je gesprekspartner en vertaalt alles wat gezegd wordt vervolgens in de tegenovergestelde taal. Erg handig, maar de Vertaal-app ondersteunt helaas nog maar weinig talen. In iOS 16 komen hier een hoop nieuwe talen bij, waaronder dus ook Nederlands.

Naast Nederlands ondersteunt de app na de update ook Turks, Thais, Pools en Indonesisch. De talen ontbraken nog in de eerste iOS 16-bèta, maar zijn inmiddels beschikbaar. Wellicht rolt Apple de talen los van de software-bèta’s uit. Hoe dan ook; hoe meer talen, hoe beter!

Meer over iOS 16

iOS 16 is een van de grootste updates van Apples mobiele besturingssysteem ooit. Met name het toegangsscherm heeft een enorme opfrisser gehad, met ondersteuning voor widgets, verschillende lettertypes voor de klok en allerlei nieuwe achtergronden. Een scala aan minder opvallende verbeteringen maakt de software weer completer en prettiger in gebruik.

Zo introduceert Apple in iOS 16 de functie Veiligheidscontrole (Safety Check). Daarmee zie je eenvoudig welke informatie je met wie deelt – en kun je die met een simpele tik stopzetten. Ook is er een aantal nóg kleinere nieuwe functies. Heb je bijvoorbeeld een afbeelding bewerkt, en wil je de aanpassingen ook toepassen op een vergelijkbaar kiekje? Dan is het handig om de aanpassingen te kopiëren en plakken. Voorheen was dat niet mogelijk, maar met iOS 16 wel.

