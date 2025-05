Apple verhoogt mogelijk de prijzen van de aankomende iPhone 17

Het ziet ernaar uit dat Apple de prijzen van de aankomende iPhone 17 verhoogt, al is er een andere reden voor dan het bedrijf zelf aangeeft.

Tim Cook zei onlangs dat het opvangen van de gevolgen van de invoerheffingen van Trump het bedrijf waarschijnlijk 900 miljoen dollar gaat kosten. Hij ging toen alleen niet in op de vraag of er daardoor een prijsverhoging voor de iPhone 17 aankomt.

Een nieuw rapport beweert dat Apple wel degelijk overweegt om de prijzen voor de nieuwe iPhone line-up te verhogen. Alleen zal het bedrijf de ware reden hiervoor waarschijnlijk niet geven.

De ontwikkeling van Trumps invoerheffingen op producten die in China worden gemaakt, zijn nauwelijks te volgen. Er zijn intussen al vijf verhogingen, een pauze en een gedeeltelijke vrijstelling de revue gepasseerd. De laatste ontwikkeling is dat de VS en China overeenkwamen een stap terug te doen – maar het tarief van 20% dat in maart werd opgelegd, blijft van kracht. Dit is de reden voor de genoemde 900 miljoen dollar.

Voorlopig probeert Apple zo veel mogelijk Amerikaanse iPhones in India te produceren. Dat is echter onvoldoende om aan de enorme vraag te voldoen die ontstaat bij de lancering van een nieuwe iPhone-serie. Waarschijnlijk heeft het grootste deel van die 900 miljoen dollar betrekking op Chinese iPhone 17-modellen die worden geïmporteerd voor de lancering in september.

Cook gaf misschien geen commentaar op mogelijke prijsverhogingen wanneer de iPhone 17 wordt gelanceerd, maar in een rapport van The Wall Street Journal staat dat het bedrijf wel degelijk prijsverhogingen overweegt:

“Apple is weighing price increases for its fall iPhone lineup, a step it is seeking to couple with new features and design changes, according to people familiar with the matter […]

The people familiar with the supply chain said Apple would have trouble making up for China tariff costs solely by seeking further savings from its suppliers, meaning a hit to its profit margin was likely unless it could raise prices.”