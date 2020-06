Wat extra werkgeheugen in je nieuwe 13-inch MacBook Pro stoppen gaat meer kosten. Apple heeft de prijs namelijk stilletjes verdubbeld.

13-inch-MacBook Pro RAM: prijs verdubbeld

Bij het kopen van een nieuwe MacBook krijg je altijd de mogelijkheid om wat extra opslagruimte of werkgeheugen te plaatsen voor een hogere prijs. Dat wordt bij de nieuwe 13 inch-MacBook Pro nu een stukje duurder. Apple heeft de prijs van extra RAM verdubbeld.

De stap van 8GB RAM naar 16GB RAM kostte voorheen 125 euro. Nu moet je daar 250 euro voor neerleggen. Heb je deze MacBook Pro al besteld, dan heb je dus geluk. Nieuwe kopers betalen meer voor hetzelfde. De prijs voor de standaard versie van de 13-inch-MacBook Pro zonder upgrades is gelijk gebleven.

Waarom?

Apple past wel vaker prijzen van upgrades aan, maar meestal worden de prijzen dan verlaagd. Waarom Apple de kosten voor extra werkgeheugen deze keer verhoogt is onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met tekorten in verband met de coronacrisis. Toch zijn in China juist veel fabrieken weer geopend.

Het kan ook zijn dat de prijs aanvankelijk verkeerd was. Dezelfde upgrade voor de MacBook Air kost namelijk ook 250 euro. Met deze aanpassing is de prijs bij beide apparaten hetzelfde.

Pro en Air

De 13 inch-Macbook Pro is een maand geleden uitgebracht. Een van de belangrijkste verbeteringen in dit model is het nieuwe toetsenbord. Niet langer wordt er gebruikgemaakt van het vlindermechanisme dat voor veel problemen zorgde, maar van een toetsenbord met een schaarmechanisme. Stof en kruimels kunnen nu minder snel roet in het eten gooien. Lees meer over de verbeteringen van deze nieuwe Macbook.

Twijfel je of je de nieuwe MacBook Pro of de nieuwste MacBook Air moet halen? Wij zetten de twee laptops naast elkaar en vertellen je de voor- en nadelen van beide apparaten.