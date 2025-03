Apple heeft bevestigd dat verbeterde versie van Siri veel later komt

Apple heeft officieel gezegd dat het langer duurt dan gedacht om een aantal van de Apple Intelligence-updates voor Siri te integreren.

We hebben al eerder geschreven dat Apple de komst van een verbeterde Siri heeft uitgesteld. Apple kondigde de nieuwe versie van Siri afgelopen juni tijdens de WWDC met de volgende drie upgrades:

In een verklaring aan Daring Fireball zei Apple onlangs dat het bedrijf van plan is om de meer gepersonaliseerde Siri pas het komend jaar uit te rollen naar gebruikers. Dit is de volledige verklaring van Apple woordvoerster Jacqueline Roy:

“Siri helps our users find what they need and get things done quickly, and in just the past six months, we’ve made Siri more conversational, introduced new features like type to Siri and product knowledge, and added an integration with ChatGPT. We’ve also been working on a more personalized Siri, giving it more awareness of your personal context, as well as the ability to take action for you within and across your apps. It’s going to take us longer than we thought to deliver on these features and we anticipate rolling them out in the coming year.”

(“Siri helpt onze gebruikers te vinden wat ze nodig hebben en dingen snel gedaan te krijgen. In de afgelopen zes maanden hebben we Siri spraakzamer gemaakt, nieuwe functies geïntroduceerd zoals ‘Typ vragen aan Siri’ en productkennis, en integratie met ChatGPT toegevoegd. We hebben ook gewerkt aan een meer gepersonaliseerde Siri, die zich meer bewust is van je persoonlijke context en de mogelijkheid heeft om actie voor je te ondernemen binnen en tussen je apps. Het duurt langer dan we dachten om deze functies op te leveren en we verwachten ze in het komende jaar uit te rollen.”)