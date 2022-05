Apple gaat over op usb-c, maar waarom? Dit zijn de 4 voordelen

De dagen van Lightning-kabels lijken geteld. Als we de geruchten mogen geloven, stapt Apple de komende jaren over op usb-c. En terecht, want deze techniek is in alles superieur aan Lightning.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple gaat over op usb-c en dit zijn de voordelen

De iPhone 15 belooft nu al een revolutionaire iPhone te worden. Volgens meerdere geruchten stapt het model van volgend jaar namelijk over op usb-c. Dat is opvallend, want tot nog toe houdt Apple stevig vast aan zijn eigen Lightning-oplaadstandaard.

En volgens geruchten blijft het daar niet bij, want ook de AirPods, Magic Keyboard en andere Apple-accessoires schijnen de komende jaren te worden overgezet. De grote vraag is dan ook: waarom gaat Apple straks voor usb-c in plaats van Lightning?

1. Sneller opladen

iPhones zijn prachtige telefoons, maar kunnen qua opladen nog wel het een en ander van Android-telefoons leren. Usb-c kan hierbij helpen, want deze techniek kan hogere hoeveelheden stroom doorlaten. Je raadt het al: daardoor zit je iPhone-accu in de toekomst sneller vol.

Neem nou de OnePlus 10 Pro. OnePlus’ nieuwste vlaggenschip kan snelladen met maximaal 80 Watt aan vermogen. De accu van het toestel zit hierdoor binnen een halfuur helemaal vol.

Vergelijk je deze statistiek met de iPhone 13 Pro Max, dan komt Apple’s vlaggenschip er maar bekaaid vanaf. De 13 Pro Max laadt maximaal met 27 Watt op en heeft zo’n anderhalf uur nodig voor een volle accu.

Usb-c kan dit verschil in oplaadsnelheid verkleinen, maar gaat het gat niet compleet dichten. Daarvoor heb je immers ook een goede snellaadtechniek nodig, zoals Warp Charge van OnePlus.

2. Snellere dataoverdracht

Maak jij regelmatig foto’s met je iPhone? Ook dan komt usb-c handig van pas. Deze kabels kunnen namelijk veel sneller gegevens overzetten dan Lightning.

Een rekenvoorbeeld maakt een hoop duidelijk. Stel jij hebt een iPhone 13 Pro en neemt twee uur aan rauw beeldmateriaal in ProRes-kwaliteit op, een videocodec die voor filmmakers bedoeld is. Deze film heeft dan een bestandsgrootte van zo’n 720 GB, aangezien één minuut ProRes-video ongeveer 6 GB opslagruimte nodig heeft.

Wil je dit rauwe beeldmateriaal via Lightning overzetten van je telefoon naar je Mac, dan ben je maar liefst 3 uur en 45 minuten bezig. De zaken staan er heel anders voor wanneer de iPhone overstapt op usb-c. Dankzij de hogere dataoverdracht kost het verplaatsen namelijk slechts een paar minuten.

3. Join the club

Een ander voordeel heeft met andere Apple-apparaten te maken. Het bedrijf is namelijk al gedeeltelijk overgestapt op usb-c. De nieuwere iPad– en MacBook-modellen kunnen met deze standaard overweg, waaronder de iPad Pro en MacBook Pro.

Dat is fijn voor ons consumenten, want hierdoor heb je in theorie maar één oplader nodig. Dezelfde (usb-c-)kabel past immers niet alleen in je iPhone, maar ook in je laptop en AirPods-oplaadcase.

4. Europese invloed en milieu

Verder heeft ook Europa invloed op de overschakeling van Lightning naar usb-c. De Europese Commissie broedt al langer op een wetsvoorstel om usb-c dé oplaadstandaard te maken.

De EU wil dit vooral om het leven van consumenten aangenamer te maken en om elektronisch afval tegen te gaan. Als alle bedrijven usb-c als oplaadstandaard gebruiken, heb je in feite dus maar een type oplader nodig. Op die manier kunnen kan de consument geld besparen en bovendien is het minder belastend voor het milieu.

De hobbels

Samenvattend biedt usb-c allerlei voordelen. Waarom heeft Apple dan zo lang aan de Lightning-standaard vastgehouden? Vermoedelijk heeft dit met controle te maken. Het bedrijf Apple houdt graag de touwtjes strak in handen en maakt liever zijn eigen standaarden (Lightning), dan dat men afhankelijk is van anderen. Ook had Apple bij de eerste introductie van Lightning al gezegd dat het deze standaard 10 jaar zou gebruiken.

En meer praktische reden hangt samen met geld. Apple verdient een hoop geld aan het verkopen van bijvoorbeeld koppelstukjes om Lightning met usb-c te verbinden, en vice versa. Dat verdienmodel ziet men natuurlijk niet graag verdampen.

