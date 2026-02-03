Deze Apple-updates zijn nu beschikbaar (en die zijn belangrijker dan je denkt)

Apple heeft meerdere belangrijke updates uitgebracht. Dankzij deze updates kun jij je oudere Apple-spullen langer blijven gebruiken.

De nieuwe updates die Apple heeft uitgebracht zijn voor Macs, Apple Watches en (wederom) oude iPhones. Er zitten dus geen updates voor recente modellen bij. De updates zijn voor de modellen die te oud zijn voor de nieuwste versies van iOS, macOS en watchOS. Maar dat maakt deze updates niet minder belangrijk.

De update bestaat uit macOS 11.7.11 voor Macs die op Big Sur bleven hangen. Daarnaast staan er voor oudere Apple Watches verschillende updates klaar. Welke je nodig hebt is afhankelijk van hoe oud je Apple Watch is.

Het kan dus zijn dat je een update naar watchOS 10.6.2, watchOS 9.6.4 of watchOS 6.3.1 te zien krijgt. Je smartwatch laat de juiste update automatisch zien, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat je de verkeerde op je smartwatch zet.

Ook hebben oudere iPhones een kleine update gekregen naar iOS 16.7.14. De update is voor de iPhone 8, ‌iPhone‌ 8 Plus, en ‌iPhone‌ X-modellen.

Maar wat doen deze updates? Met deze releases wordt een belangrijk certificaat vernieuwd. Dit certificaat is nodig voor functies zoals iMessage, FaceTime en het activeren van je apparaat. Voor de update verliep dit certificaat op januari 2027. Door dit certificaat bij te werken blijven deze toestellen ook na januari 2027 werken.

Bij de iPhone wordt een klein probleem opgelost voor het bellen van noodnummers in Australië. Iedereen krijgt deze update aangeboden, dus je moet hem wel even installeren.

Heb je dus nog een Apple Watch Series 4, Series 5, een oude iPhone of oude Mac? Dan is het slim om even te checken of er een update voor je klaarstaat en je apparaat bij te werken. Om je oude Apple Watch te blijven gebruiken op je oude iPhone, moet je uiteraard ook je smartphone bijwerken.

Om de updates te installeren op de Mac ga je naar de ‘Systeeminstellingen’ en ‘Software-update’. Op de Apple Watch regel je het via de Watch-app op je iPhone. Bij de iPhone ga je naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’.

Zorg wel dat je devices op de lader liggen als je ze gaat bijwerken. Daarna kunnen je oude Apple-spullen weer een paar jaar mee!

