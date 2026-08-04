Apple komt volgende maand met 9 (!) belangrijke updates (voor deze apparaten)

Er komen grote veranderingen voor je Apple-apparaten aan! Deze negen belangrijke updates brengt Apple volgende maand uit.

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Apple werkt aan een reeks nieuwe softwareversies! Volgende maand staan maar liefst negen belangrijke updates op de planning, waardoor je vrijwel al je Apple-apparaten kunt bijwerken. Voor de iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book), Apple TV, Apple Vision Pro, HomePod én AirPods komen er nieuwe functies aan. Ben je benieuwd wat er gaat veranderen? Deze updates kun je volgende maand installeren!

1. iOS 27

Voor de iPhone is iOS 27 de belangrijkste software-update van het jaar. Apple richt zich deze keer vooral op betere prestaties, waardoor apps tot 30 procent sneller openen en bestanden sneller via AirDrop worden verstuurd. Ook wordt Liquid Glass verder verfijnd en komen er uitgebreide functies voor ouderlijk toezicht, Schermtijd, Foto’s, Safari en Berichten bij. Siri AI verschijnt bij de release helaas niet op de iPhone in de Europese Unie.

2. iPadOS 27

Dit jaar is iPadOS 27 de belangrijkste update voor de iPad. In iPadOS 27 voert Apple dezelfde veranderingen door als in iOS 27. Dat betekent dat je iPad na het installeren van de update sneller werkt door verbeteringen in de software. Verder worden de zoekfuncties verbeterd, krijgt Liquid Glass meer instellingen en komen er nieuwe toegankelijkheids- en gezinsfuncties bij. Op de iPad ontbreekt Siri AI eveneens, maar andere features van Apple Intelligence worden wel uitgebreid. Lees hier meer:

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3. watchOS 27

Draag je een Apple Watch? Dan krijg je er met watchOS 27 een aantal handige functies bij. Apple introduceert een dynamisch raster met vijf apps die door Siri worden voorgesteld en met een nieuwe tikbeweging open je snel een widget uit de Slimme stapel. De drie losse Zoek Mijn-apps worden in watchOS 27 samengevoegd tot één overzichtelijke applicatie. De Apple Watch moet het ook zonder Siri AI doen, bekijk hier welke functies wél naar je Apple Watch komen:

4. macOS 27 (Golden Gate)

Voor de Mac(Book) brengt Apple macOS Golden Gate (27) uit. Het ontwerp krijgt opnieuw een aantal aanpassingen, met een nieuwe regelaar die de transparantie van Liquid Glass regelt. Je bepaalt voortaan zelf hoe doorzichtig alle elementen in macOS worden weergegeven. Apple Intelligence brengt daarnaast slimmere functies naar Foto’s, Safari en Wachtwoorden. In tegenstelling tot op de iPhone en iPad verschijnt Siri AI wel op de Mac.

5. tvOS 27

De Apple TV krijgt er met tvOS 27 meerdere functies bij. De Podcasts-app krijgt een nieuw ontwerp en kan voortaan videopodcasts op het grote scherm afspelen. Apple Music wordt uitgebreid met verbeterde AutoMix-overgangen en ondersteuning voor Hi-Res Lossless Audio op de Apple TV 4K met geschikte externe speakers. Voor slechtziende gebruikers komt er bovendien een optie om teksten op het scherm groter weer te geven, zodat tvOS voor iedereen goed afleesbaar blijft.

6. visionOS 27

De Apple Vision Pro is nog altijd niet officieel verkrijgbaar in Nederland en België, maar visionOS krijgt wel een grote jaarlijkse update. Met visionOS 27 kun je een panoramafoto omzetten in een ruimtelijke scène en deze als persoonlijke omgeving instellen. Verbinding maken met wifi gaat tot drie keer sneller en Apple voegt nieuwe toegankelijkheidsfuncties toe, waaronder bediening met gezichtsbewegingen en uitgebreidere oogbesturing. Het is nog niet bekend wanneer de Apple Vision Pro hier beschikbaar komt.

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7. HomePod Software 27

Zelfs de HomePod en HomePod mini krijgen volgende maand naar verwachting een nieuwe softwareversie. Er is nog weinig duidelijk over HomePod Software 27, maar één belangrijke verbetering is al bekend. AutoMix komt naar Apple Music op de HomePod, waardoor nummers met vloeiendere en energiekere overgangen in elkaar overlopen. Mogelijk worden bij de definitieve release nog meer kleine verbeteringen toegevoegd.

8. AirPods

Met de nieuwe softwareversies krijgt niet alleen je iPhone er functies bij, ook de AirPods worden beter door nieuwe firmware. Apple voegt een equalizer toe, waarmee je nauwkeuriger bepaalt hoe muziek en andere audio klinken. Daarnaast wordt GymKit uitgebreid naar de AirPods Pro 3. Zo kun je tijdens het sporten je hartslaggegevens via de iPhone synchroniseren met geschikte fitnessapparatuur, terwijl je naar muziek blijft luisteren.

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9. iOS 26.7

Apple brengt vermoedelijk niet alleen iOS 27 uit voor de iPhone, ook iOS 26.7 wordt volgende maand verwacht. Deze update is nog niet officieel aangekondigd en krijgt weinig tot geen nieuwe functies. De softwareversie is vooral bedoeld voor gebruikers die niet direct willen bijwerken naar iOS 27. Met iOS 26.7 blijft de beveiliging van je iPhone op orde, voor nieuwe functies moet je wel iOS 27 installeren.

Apple heeft nog niet aangekondigd wanneer alle updates beschikbaar komen. De testversies zijn wel al uitgebracht, die gebruikt Apple om belangrijke softwarefouten voor de officiële release op te lossen. Je kunt alle nieuwe softwareversies waarschijnlijk in de tweede of derde week van september installeren, die periode verschijnen ook de nieuwe iPhones en Apple Watches van 2026. Wil je niks missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!