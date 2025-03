Apple brengt een update uit voor Shazam – dit gaat er veranderen

Apple heeft een update uitgebracht voor de muziekherkenningsapp Shazam – dit is wat je van de nieuwste versie kunt verwachten.

Apple heeft een nieuwe update uitgebracht voor Shazam. Dat is de dienst voor muziekherkenning die het bedrijf in 2018 heeft gekocht. Het gaat om versie 18.9. Heb je momenteel nog versie 18.8 op je iPhone staan, dan kun je de app gelijk updaten in de App Store. De update verbetert de synchronisatie van nummers die via Shazam zijn geïdentificeerd, met Apple Music of Spotify.

Volgens de release notes voor de nieuwe 18.9-update, voegt Shazam na de update nummers die herkend zijn toe aan de speciale afspeellijst ‘Mijn Shazam-nummers’. Die afspeellijst is beschikbaar voor Spotify en Apple Music.

Tot nog toe werden nummers die handmatig met de Shazam-app werden herkend al wel aan deze afspeellijst toegevoegd. Nummers die met de ingebouwde optie in het Bedieningspaneel werden herkend niet. Maar dat verandert nu dus na de 18.9-update.

Dit is wat Apple zegt over de nieuwe update van Shazam:

“We’ve made syncing songs to Apple Music and Spotify better than ever! Shazam will now include songs found via Music Recognition in Control Centre, Siri, and Shortcuts to your “My Shazam Tracks” playlist in Apple Music or Spotify.

Don’t forget to keep your Shazam History safe and in sync between your devices. To do this, turn on iCloud sync in Shazam Settings.”

(“We hebben het synchroniseren van nummers met Apple Music en Spotify verbeterd! Shazam voegt nu liedjes die gevonden zijn via muziekherkenning in het Bedieningspaneel, Siri en Opdrachten toe aan je afspeellijst ‘Mijn Shazam-nummers’ in Apple Music of Spotify.

Vergeet niet om je Shazam-geschiedenis veilig te bewaren en te synchroniseren tussen je apparaten. Zet hiervoor ‘iCloud Sync’ aan in de Shazam-instellingen.”)