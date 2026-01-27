iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
27 januari 2026, 13:46
2 min leestijd
Deze iPhone uit 2013 heeft een belangrijke update gekregen

Als je nog een oude iPhone hebt staat er sinds kort een update voor je klaar. Maar wat doet deze update precies?

Apple brengt update uit voor iPhone uit 2013

Je zou het niet verwachten, maar Apple heeft een update uitgebracht voor onder andere de iPhone 5s, de iPhone 6 en de eerste iPad Air. Deze toestellen kunnen al langere tijd niet meer upgraden naar de nieuwste versie van iOS en zitten nog op iOS 12. De twee updates die klaarstaan, zijn iOS 12.5.8 en iPadOS 12.5.8.

ios 12 release

In de update zitten een paar belangrijke functies. Deze update verlengt het certificaat dat nodig is voor functies zoals iMessage, FaceTime en het activeren van je toestel. Voor de update verliep dit certificaat op januari 2027. Door dit certificaat bij te werken blijven deze toestellen ook na januari 2027 werken.

Dit zijn alle toestellen die een update hebben gekregen:

  • iPhone 5s;
  • iPhone 6;
  • iPhone 6 Plus;
  • iPad Air;
  • iPad mini 2;
  • iPad mini 3;
  • iPod touch (6e generatie).
iPhone 5S in 2018

Gebruik je dus nog steeds een van deze toestellen? Dan moet je ze echt even updaten. In ieder geval voor januari 2027, anders kun je daarna niet meer gebruiken. Daarnaast is het sowieso handig om op tijd te updaten, zodat eventuele bugfixes ook zijn geïnstalleerd. De laatste update voor deze iPhones en iPads dateert alweer uit 23 januari, 2023.

iPhone 5s: eerste iPhone met Touch ID

Ook nog leuk om te weten: de iPhone 5s verscheen officieel in Nederland op 25 oktober 2013. Vanaf die dag lag hij in de winkels én was hij te bestellen via de Apple Store, tegelijkertijd met de kleurrijke iPhone 5c.

iPhone 5S in 2018

Wat de 5s extra bijzonder maakte, was de introductie van Touch ID. Voor het eerst kon je je iPhone ontgrendelen met je vingerafdruk. Daarnaast kreeg het toestel een luxere uitstraling met drie stijlvolle kleuren om uit te kiezen: zilver, goud en spacegrijs.

Heb je nog zo’n oude iPhone? Dan wordt het tijd voor een nieuwe

