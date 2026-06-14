Helaas: deze iPhones, iPads en Macs krijgen géén grote Apple-update in 2026

Apple heeft de belangrijkste updates van 2026 aangekondigd! Deze iPhones, iPads, Macs én Apple Watches krijgen geen grote Apple-update meer in 2026.

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WWDC 2026

De jaarlijkse WWDC 2026 zit er weer op! Op maandag 8 juni 2026 heeft Apple de belangrijkste softwareversies van het jaar gepresenteerd. Die dag onthulde Apple iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 én watchOS 27. Met de updates komen veel nieuwe functies naar alle Apple-apparaten, maar dat geldt helaas niet voor alle toestellen. Ben je benieuwd of jij de Apple-update straks kunt installeren? Deze apparaten van Apple hebben géén ondersteuning voor de nieuwe softwareversies:

iPhone

iPhone XR en eerder

iPad

Apple Watch

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Mac

Apple TV

Dit jaar vallen geen iPhones af bij iOS 27. Dat betekent dat alle iPhones met iOS 26 kunnen bijwerken naar iOS 27. Goed nieuws dus voor gebruikers met een iPhone, maar bij alle andere Apple-apparaten is het tegenovergestelde waar. Apple schrapt in 2026 maar liefst vijftien apparaten bij het uitbrengen van de nieuwe softwareversies. Die toestellen blijven hangen op de grote updates van vorig jaar en krijgen geen nieuwe functies meer.

Apple Intelligence

Het belangrijkste onderdeel van iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 én watchOS 27 is zonder twijfel Apple Intelligence. De slimme techniek van het bedrijf komt naar veel meer applicaties, waardoor je Apple-apparaten er veel meer functies bij krijgen. Zo kun je eenvoudiger foto’s bewerken met behulp van Apple Intelligence en kun je simpelweg opdrachten invoeren in de Agenda-app. Apple Intelligence moet het gebruik van alle standaardapps op je iPhone, iPad en Mac veel gemakkelijker maken.

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Daar speelt Siri een belangrijke rol bij, want Apple verandert de stemassistent naar Siri AI in iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 en watchOS 27. De vernieuwde versie van Siri functioneert als een volwaardige stemassistent en reageert op al je vragen en opdrachten. In 2026 krijgt Siri daarom voor het eerst een eigen applicatie op de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. Die app komt niet meteen met de grote Apple-updates beschikbaar in 2026, Apple heeft de Nederlandse versie van Siri AI uitgesteld naar een later moment.

Verder focust Apple met alle nieuwe softwareversies vooral op het verbeteren van de bestaande functies. Dat is ook wel nodig, want in 2025 voerde het bedrijf grote veranderingen door bij vrijwel alle besturingssystemen. Het heeft veel tijd nodig om alle nieuwe functies efficiënter en sneller te laten werken, maar dat is in iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 en watchOS 27 eindelijk het geval. Je Apple-apparaten voelen daardoor weer wat sneller aan na het installeren van de Apple-updates.

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Apple heeft de eerste testversies van alle grote updates inmiddels uitgebracht voor ontwikkelaars. Zij kunnen nu aan de slag met alle nieuwe functies, zodat ze uitvoerig worden getest. De officiële Apple-updates laten nog even op zich wachten, die komen pas in september uit voor alle gebruikers. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe softwareversies? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele Apple-update mist!