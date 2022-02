Deze producten heeft Apple de afgelopen twee jaar niet geüpdatet

De meeste Apple-producten krijgen ieder jaar een opgefriste versie. Toch is er een aantal producten dat langer moet wachten op een update. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er komen ieder jaar meerdere nieuwe iPhones uit, waar honderden mensen voor in de rij staan. Ook de iPad krijgt er iedere 12 maanden weer een aantal nieuwe features bij. Niet alle Apple-producten hebben echter deze luxe. Deze 5 apparaten hebben de afgelopen 2 jaar geen update ontvangen.

1. iPod Touch

De iPod is een legendarisch apparaat. Voordat smartphones de markt domineerden, liep bijna iedereen wel met een iPod rond. Apple verkocht allerlei verschillende modellen, waaronder de iPod Classic, iPod Shuffle en iPod Nano. De meest populaire iPod was misschien wel de iPod Touch. Dit is dan ook de enige iPod die Apple anno 2022 nog steeds verkoopt.

De iPod Touch heeft echter al sinds mei 2019 geen update meer gehad. De mediaplayer is dus bijna 3 jaar oud. Het apparaatje draait op een A10-chip, die we kennen van de iPhone 7. Daarnaast is er een homeknop zónder Touch ID aanwezig. Dat voelt bijna vintage, aangezien de laatste iPhone zonder Touch ID uitkwam in 2012.

De iPod Touch heeft nog een 3,5 milimeter-jack. Ook dit is zeldzaam in het huidige Apple-landschap. Toch is de aanwezigheid van een koptelefooningang vrij logisch voor apparaat dat voornamelijk voor muziek luisteren bestemd is.

De iPod Touch is verkrijgbaar in zes kleuren. Deze kleuren zijn zilver, zwart, roze, blauw, goud en rood. Apple verwijderde de prominente iPod Touch-pagina afgelopen jaar van haar website, maar je kunt de mediaplayer steeds kopen. In de huidige tech-wereld, gedomineerd door smartphones, is de vraag naar de iPod Touch minimaal. Wij twijfelen of Apple het apparaatje ooit nog gaat updaten.

2. AirPods Pro

Apples Pro-versie van de AirPods hebben al sinds oktober 2019 geen update gehad. De huidige AirPods Pro-oortjes werken fantastisch, maar de accuduur laat wat te wensen over. Gelukkig gaan er een hoop geruchten over een volgende generatie van de AirPods Pro. Apple zou de geüpdatete oortjes in het vierde kwartaal van 2022 gaan aankondigen.

Bekende lekker Ming Chi-Kuo stelt dat de nieuwe AirPods Pro-oortjes ondersteuning krijgen voor lossless audio, waardoor de geluidskwaliteit beter is dan ooit. Ook krijgen de oordopjes naar verwachting een oplaadcase met ingebouwde speakers. Zo raak je de AirPods Pro nooit meer kwijt.

Lees ook: AirPods Pro 2: lossless audio en een oplaadcase die je nooit meer kwijt bent

3. Apple Pencil 2

De Apple Pencil 2 kwam uit in 2018. Apple kondigde de stylus tegelijk met de iPad Pro 2018 aan; de eerste iPad met vlakke zijkanten. De Apple Pencil 2 is in 2022 compatible met de huidige iPad Pro, iPad Air en iPad mini. Gebruikers kunnen de tool magnetisch aan de zijkant van de iPad vastklikken.

Het is natuurlijk de vraag in hoeverre de stylus een update nodig heeft. De meeste updates kunnen namelijk softwarematig worden doorgevoerd. Er zijn natuurlijk dingen die nog veranderd kunnen worden middels een hardware-update. Apple kan de accu en de drukgevoeligheid van het penceel verbeteren. Het ontwerp kan ook nog worden aangepast. Tot slot is de Pencil 2 enkel in het wit verkrijgbaar – een aantal verschillende kleuren is meer dan welkom.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Magic Mouse 2

Heb je een iMac? Dan is de kans groot dat je een Magic Mouse 2 gebruikt. De draadloze muis stamt uit het bijna prehistorische 2015. Het apparaatje heeft dus al zo’n zes jaar geen update gehad. Is dat erg? Eigenlijk niet. Met de komst van de iMac 2021 heeft de muis er een aantal frisse kleurtjes en een gewoven lightningkabel bij gekregen. Je kunt dit als minimale update beschouwen.

Als we een nieuwe feature voor de Magic Mouse 2 moeten bedenken, dan zou dat draadloos laden zijn. Het apparaatje laadt nu op via een lightning-ingang aan de onderkant. Dat is niet bepaald praktisch en ziet er simpelweg ontzettend raar uit. We liggen er ‘s nachts echter niet wakker van.

5. High-end Mac mini

Apple biedt meerdere versies van de Mac mini aan, waaronder instapmodellen en high-end-configuraties. De goedkopere Mac mini’s hebben inmiddels al een krachtige M1-chip, maar de duurdere modellen beschikken nog altijd over verouderde Intel-processors. De high-end Mac mini is dan ook al sinds oktober 2018 niet meer geüpdatet.

De update-break duurt waarschijnlijk niet lang meer. Volgens verschillende geruchten krijgen de high-end Mac mini’s later dit jaar M1 Pro- en M1 Max-chips. Dat betekent een gigantische boost in snelheid. Wil je graag een high-end Mac mini? Heb dan nog even geduld.

Op welke update wacht jij?

Het zou zomaar kunnen dat jij al een tijdje wacht op een geüpdatete versie van een apparaat in dit artikel. Ons advies: houd nog even vol! Apple gaat dit jaar naar verwachting een hoop nieuwe producten aankondigen. Het eerstvolgende Apple-evenement vindt waarschijnlijk al plaats in maart of april.

Wil je er als eerste bij zijn wanneer Apple een nieuw product aankondigt? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Meer over Apple: