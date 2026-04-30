Apple komt dit jaar met 3 compleet nieuwe Ultra-producten: dit zijn ze

Piet-Jan Lentjes
30 april 2026, 15:32
2 min leestijd
Apple wil dit jaar flink gaan uitpakken. Er komen namelijk drie nieuwe producten aan die de naam ‘Ultra’ gaan krijgen. Dit zijn ze!

Lees verder na de advertentie.

2026 wordt een bijzonder jaar voor Apple als we de geruchten mogen geloven. Want het lijkt erop dat er drie nieuwe ‘Ultra’-producten aan zitten te komen. De Ultra-naam ken je nu waarschijnlijk al van de Apple Watch Ultra, maar Apple wil deze naamgeving verder gaan uitbreiden.

ontwerp fold

1. iPhone Ultra

Allereerst is er de iPhone Ultra, een toestel waar al maandenlang over gediscussieerd wordt. Dit wordt vermoedelijk de eerste vouwbare iPhone van Apple. Een smartphone die in je broekzak past, maar je ook kunt uitklappen tot de grootte van ongeveer een iPad mini.

De iPhone Ultra wordt waarschijnlijk het nieuwe topmodel van Apple. De onthulling volgt tijdens het iPhone‑event in september, tegelijkertijd met de iPhone 18 Pro‑series.

2. AirPods Ultra

Er duikt ook steeds vaker een nieuwe naam op die we nog niet eerder in de line‑up van Apple zagen, dit zijn de AirPods Ultra. Volgens recente berichten lijkt het erop dat deze high‑end oortjes meer dan alleen een upgrade van de AirPods Pro gaan worden.

airpods camera's

Volgens geruchten krijgen ze ingebouwde infrarood‑camera’s, wat allerlei handige functies mogelijk maakt. Denk aan besturing via handgebaren of ondersteuning voor Visual Intelligence.

Met Visual Intelligence kun je nu al op je iPhone objecten, gebouwen, planten, dieren en teksten in je omgeving herkennen en analyseren. Hoe dat precies gaat werken met de AirPods Ultra, blijf nog even afwachten. Maar tof is het zeker.

3. MacBook Ultra

Tot slot is er de MacBook Ultra, een laptop waar al langer verschillende geruchten over rondgaan. Deze laptop krijgt volgens kenners een OLED‑scherm met touchscreen, en hij draagt de Ultra‑naam om zijn premium‑positie te benadrukken.

MacBook Neo en MacBook Air 2026

Of deze drie Ultra‑producten ook daadwerkelijk allemaal dit jaar verschijnen, blijft nog even afwachten tot Apple ze officieel heeft aangekondigd. Wij kunnen er in ieder geval niet op wachten om ze te zien!

Wil je zo snel mogelijk weten als Apple meer informatie bekend maakt over deze producten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg iPhoned op Google

Volg iPhoned op Google
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bronnen afbeeldingen: 9to5mac, 9to5mac
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten MacBook Pro Mac iPhone Apple audio en tv Apple iPhone Ultra (of iPhone Fold)

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren