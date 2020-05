Winactie: iPhoned geeft een Apple TV weg! Zo maak je kans

Nu iedereen ineens een stuk vaker thuis zit dan een half jaar geleden, kunnen we wel wat afleiding gebruiken. Daarom geeft iPhoned een Apple TV weg, kijk snel hoe je kans maakt!



Apple TV winnen: zo maak je kans

Heb je een iPhone, iPad of Mac, dan is een Apple TV een uitstekende manier om alles wat je op die apparaten doet naar je tv te streamen. Bovendien heeft de Apple TV met tvOS zijn eigen besturingssysteem. Daardoor kun je apps downloaden, van Netflix tot tal van games en het complete aanbod van Apple Arcade.

Meedoen is heel gemakkelijk: het enige wat je hoeft te doen is onderstaande vraag beantwoorden op het formulier. We zijn namelijk heel benieuwd waar jij deze Apple TV voornamelijk voor gaat gebruiken. Een minuutje werk levert zo mogelijk een Apple TV ter waarde van 159 euro op. Het gaat hier om de vierde generatie van de Apple TV met 32GB aan intern geheugen. Genoeg ruimte om heel wat apps en games op te installeren.

De Apple TV is beschikbaar gesteld door 50five

Meedoen kan tot en met woensdag 27 mei. Daarna maken we de winnaar spoedig bekend!

De Apple TV: steeds veelzijdiger

De Apple TV is door de jaren heen steeds veelzijdiger geworden. Omdat het apparaat op zijn eigen software tvOS draait, zijn er steeds meer apps en games beschikbaar gekomen die het kastje ondersteunen. Hierdoor kun je anno 2020 niet alleen series kijken op zo’n beetje alle populaire streamingdiensten, maar is ook het complete aanbod van Apple Arcade beschikbaar op je tv. Inmiddels kun je ook een controller aan de Apple TV koppelen, zodat je het kastje kunt transformeren in een volwaardige spelcomputer.

Dat maakt de Apple TV verrassend veelzijdig en een fijne toevoeging aan iedere tv. Aansluiten is bovendien heel simpel: plug simpelweg de Apple TV in een stopcontact en met de meegeleverde HDMI-kabel in je tv en je kunt beginnen met kijken. Heb je ook een iPhone, iPad of Mac? Dan kun je vanaf deze apparaten rechtstreeks je scherm of video’s streamen naar de Apple TV. Leuk voor het bekijken van je vakantiefoto’s op het grote scherm van je tv.

We wensen iedereen succes met meedoen!