Apple TV HD is nu ‘vintage’ – maar moet je daarom updaten?

De eerste Apple TV met Siri Remote, ook wel bekend als ‘HD’ of ‘4e generatie’ is nu officieel een ‘vintage’ product volgens Apple. Betekent dat dat je beter snel moet upgraden naar een nieuw model?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple TV HD met Siri Remote wordt niet meer ondersteund

Je hebt het niet direct door, maar achter de schermen houdt Apple nauwkeurig in een lijst bij welke producten nog officiële support moeten krijgen. Dat heeft invloed op zaken als software-ondersteuning, maar ook op het recht op reparaties bij Apple en erkende service-providers.

Begin deze week dook een opmerkelijk apparaat op op deze lijst: de Apple TV HD (4e generatie) met Siri Remote. In eerste instantie lijkt het helemaal niet zo raar. Dit model werd in 2015 uitgebracht en is dus welgeteld al zo’n 7 jaar oud. Geen wonder dat Apple stopt met de ondersteuning – want dat is de betekenis van ‘vintage’. En dus moet je gaan upgraden, toch?

Apple TV HD is een speciaal geval

Nou, in dit speciaal geval ligt het een beetje anders. Want ook al is de oorspronkelijke Apple TV HD in 2015 uitgekomen, Apple verkoopt een model met exact dezelfde hardware nog steeds. En dat model is niet ‘vintage’. Het kleine maar fijne verschil? Het model uit 2015 heeft nog de oude, zwarte Siri Remote. En het huidige Apple TV HD-model heeft de nieuwe, zilveren Siri Remote.

Ondersteuning en reparatie Apple TV HD

En wat betekent dat nou voor de ondersteuning? Wat de software betreft hoef je je volgens ons geen zorgen te maken. tvOS 16 komt gewoon naar deze oude Apple TV en de kans is groot dat je volgend jaar nog mee mag naar tvOS 17. Want alleen een andere afstandsbediening is geen reden om een update te weigeren. Bovendien kun je de nieuwe Siri Remote ook gebruiken met je oude Apple TV.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met reparaties ligt het waarschijnlijk wat genuanceerder. Ook al is de hardware hetzelfde, waarschijnlijk heeft de nieuwe Apple TV HD een nieuwer serienummer. En dus kan Apple je voor een reparatie weer wegsturen. Anderzijds: de Apple TV heeft noch scherm noch toetsenbord die kapot kunnen gaan, dus hoogstwaarschijnlijk heb je toch nooit een reparatie nodig.

Wanneer moet je dan wel upgraden?

Kortom, qua ondersteuning is het echt niet nodig om te upgraden naar het nieuwe model. Sowieso niet naar het HD-model. Maar we zouden veel meer kijken welke andere randapparatuur je al hebt. De kans is groot dat je al een 4K-televisie hebt. En de oude Apple TV geeft je alleen beeld in HD. Wil je echt profijt hebben van de hogere resolutie, is een upgrade wel aan te raden.

En ook als je via Apple Arcade wilt gamen, heeft de Apple TV 4K voordelen door zijn veel snellere A12 Bionic-processor. Games zijn net wat vloeiender, en hebben vaak betere graphics ook nog. In deze twee gevallen loont een update dus nog wel. De goedkoopste prijs voor zo’n Apple TV 4K vinden? Dat doe je via de prijsvergelijker hieronder.