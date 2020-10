Volgens een gerucht zijn er twee krachtige nieuwe Apple TV-modellen op komst, die de concurrentie aangaan met spelcomputers. Zo moet Apple Arcade een flinke boost krijgen.

‘Nieuwe Apple TV wordt zeer krachtig’

Met de Apple TV kun je onder meer films kijken, apps gebruiken en genieten van de series op Apple TV Plus. Maar je kunt er ook op gamen. Twitteraar Fudge beweert dat Apple werkt aan twee nieuwe modellen van de Apple TV. Die moeten de concurrentie aangaan met traditionele spelcomputers.

De eerste zou een rechtstreekse opvolger zijn van het huidige model, dat draait op een A10X-chip. De nieuwe Apple TV krijgt volgens de lekker een A12X of A12Z. Die laatste processor kennen we uit de huidige iPad Pro.

Interessant is dat Fudge ook spreekt over een high-end Apple TV met een A14X-processor. Die is nog niet aangekondigd, maar dat zou de chip zijn die Apple gebruikt in de eerste Macs met een eigen ARM-processor. We verwachten de A14X ook in een toekomstige iPad Pro.

Daarmee zou deze tweede nieuwe Apple TV dus een zeer krachtig apparaat worden. En dat is nodig ook. Apple wil samen met developers namelijk werken aan geavanceerde games voor de streamingdienst Apple Arcade. Die moeten zich meten met games voor spelcomputers als de Playstation en de Xbox. Door de A14X kunnen developers gebruik maken van moderne graphics, langere verhaallijnen en grotere werelden.

Voor 5 euro per maand kunnen abonnees van Apple Arcade zoveel gamen als ze maar willen. Dat kan op de iPhone, iPad, Mac en ook op de Apple TV. Apple Arcade is ook beschikbaar als onderdeel van het overkoepelende abonnement Apple One. Het aanbod van games valt tot nu toe echter een beetje tegen.

Meer opslag en een echte controller?

Door de Apple TV stevig te upgraden, creëert het bedrijf uit Cupertino nieuwe mogelijkheden voor Apple Arcade. De zwaarste games die Apple wil ontwikkelen zouden minimaal een A13-chip vereisen. Je hebt straks dus de meest geavanceerde Apple TV nodig om alle spellen op je televisie te kunnen spelen.

Grote games nemen natuurlijk veel ruimte in. De nieuwe Apple TV-modellen die moeten concurreren met spelcomputers zouden daarom meer opslagruimte krijgen: 64 of 128GB. Bij het huidige model kun je kiezen uit 32 of 64GB.

Apple zou ook werken aan een nieuwe controller voor de Apple TV. Het is nog niet duidelijk of het daarbij gaat om een afstandsbediening of een echte controller zoals we die kennen van traditionele game consoles.

