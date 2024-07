Apple overweegt goedkoper Apple TV+ abonnement met reclame

Mogelijk gaat Apple een goedkoper abonnement met reclame introduceren voor streamingdienst Apple TV+. Dit moet je weten.

Goedkoper Apple TV+ abonnement met reclame

Volgens de Britse krant The Telegraph is Apple van plan om net als veel andere streamingdiensten een goedkoper abonnement met advertenties voor Apple TV+ te gaan aanbieden. Concurrerende streamingdiensten zoals Netflix bieden inmiddels in verschillende landen ook een abonnement aan met reclame, voor ongeveer de helft van het reguliere bedrag.

The Telegraph meldt dat Apple momenteel in gesprek is met het Britse kijkcijferbureau Barb (Broadcaster’s Audience Research Board) over het meten van advertenties. Dat impliceert in elk geval dat Apple mogelijk van plan is om reclame toe te voegen aan Apple TV+. Barb meet momenteel al in welke mate er naar films en series op Apple TV+ wordt gekeken. Met aanvullende technieken is het bedrijf in staat om ook advertentiegegevens te meten.

Apple volgt als laatste

Apple TV+ is zo’n beetje de laatste van de grote streamingdiensten die nog helemaal geen goedkoper abonnement met reclame heeft. Netflix, Disney+ en Amazon Prime hebben dergelijke goedkopere abonnement met reclame al langer, al zijn die nog altijd niet beschikbaar in Nederland. Dat zal vermoedelijk echter een kwestie van tijd zijn.

Het is dus nog niet zeker of Apple inderdaad een goedkoper abonnement met reclame gaat aanbieden, maar het lijkt erop dat het er in elk geval in Engeland aan zit te komen. Wanneer het gaat gebeuren en welke landen verder worden meegenomen, blijft voorlopig ook nog afwachten. Dat Apple de mogelijkheden onderzoekt, spreekt echter boekdelen. Het kan best nog een hele tijd duren, maar het gaat er vermoedelijk wel van komen.

Apple TV+ zonder reclame kost hier nu 9,99 euro per maand. Het standaard abonnement van Netflix kost momenteel 13,99 euro per maand. Je kunt wel kiezen voor een abonnement met een lagere resolutie (720p). Daar betaal je 8,99 euro per maand voor.

Een standaard abonnement op Disney+ kost 10,99 euro per maand. Betaal je voor een heel jaar ineens, dan kost het je omgerekend 9,16 euro per maand. Amazon Prime kost 4,99 euro per maand. Ook hier krijg je korting als je voor een heel jaar ineens betaalt. Het jaarbedrag is dan 49,90 euro, wat omgerekend neerkomt op 4,16 euro per maand.